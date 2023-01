The Last of Us: Bella Ramsey parla del regalo che Pedro Pascal le ha fatto alla fine delle riprese

E’ da tempo che Bella Ramsey si è allontanata da Westeros.

La giovane attrice, che è esplosa in “Game of Thrones” della HBO nei panni della piccola ma potente Lyanna Mormont, riesce a mostrare le sue doti comiche nel delizioso “Catherine Called Birdy” (che è possibile trovare in streaming su Amazon Prime Video), una fiaba coming-of ambientata nell’Inghilterra medievale.

Ramsey, che ha soli 19 anni, ha raccontato a USA TODAY qualcosa sul film, ma oggi voglio soffermarmi su una particolarità dedicata a The Last of Us, e com’è stato recitare insieme a Pedro Pascal nel thriller postapocalittico della HBO, adattamento del popolare videogioco che debutterà tra pochi giorni.

In primis l’attrice ha rivelato di non aver mai giocato al videogioco a cui la serie fa riferimento, sotto incoraggiamento del direttore del videogioco stesso, che è anche sviluppatore della serie.

“Sono stata incoraggiata a non farlo. Dopo la mia prima audizione, mi hanno chiesto: ‘L’hai giocato’, io ho detto: ‘No’, e loro hanno detto: ‘Continua così’. (Ride.) Ho guardato parte del gioco su YouTube solo per avere un’idea. Sono così entusiasta che esca – è stata una parte così importante della mia vita. Ho girato per un anno intero, che è un periodo piuttosto lungo quando hai vissuto solo fino 19 anni.”

In seconda istanta poi, Ramsey ha parlato di un piccolo regalo fatto a lei dalla sua co-star, Pedro Pascal, che ai fan più accaniti del videgioco potrebbe ricordare proprio un tipico atteggiamento del protagonista che interpreta, Joel Miller.

“Pedro mi ha scritto un bigliettino alla fine, dicendo: ‘Com’è interessante che qualcosa di così grande e che cambia la vita accada così presto nella tua vita e così tardi nella mia’. Ho pensato che fosse un’osservazione davvero dolce e mi sono divertita molto.”

