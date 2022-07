The Last of Us: Casey Bloys rivela che la serie dovrebbe arrivare all’inizio del 2023

Casey Bloys si è ritrovato in una posizione familiare martedì dopo che le nomination agli Emmy 2022 sono state svelate: in cima alla classifica dei punti vendita più nominati con HBO, che anche senza HBO Max, ha facilmente superato Netflix.

HBO ha cinque dei programmi più nominati quest’anno, con Succession (25) in testa al gruppo che includeva anche The White Lotus (20), Hacks (17), Euphoria (16) e Barry (14). Warner Bros. Discovery, per la prima volta in assoluto, ha guidato tutti i conglomerati con 155 nomination combinate.

Il dirigente, che supervisiona gli originali per la rete via cavo premium e la sua controparte in streaming, ha visto un totale di 24 programmi HBO/HBO Max raccogliere 140 nomination totali mentre Netflix ha visto 35 programmi guadagnare 105 nomination totali.

In un’intervista a The Hollywood Reporter, Bloys si è aperto sul futuro di Succession e Westworld, nonché su quali spettacoli potrebbero essere quelli che verranno presi in considerazione agli Emmy del 2023, inclusa l’attesissima serie di The Last of Us.

Ed è a proposito di questo che voglio parlare, perché nella lunga intervista con THR, Bloys ha semplicemente risposto ad una domanda con semplicità, facendo così fomentare il pubblico in attesa della serie basata sul famoso capolavoro dell’arte videoludica della Naughty Dog, The Last of Us.

Rispondendo alla domanda su quando dovremmo aspettarci l’arrivo di The Last of Us, Bloys ha risposto: “È vicino all’inizio del 2023”, lasciando intendere quindi che la serie uscirà molto probabilmente verso gennaio-febbraio. La cosa quindi ci lascia immaginare che un primo trailer potremo vederlo nel periodo autunno-inverno.

Mi piace: Mi piace Caricamento...