The Last of Us: Craig Mazin parla dell’infezione e di come è stata condizionata dalla pandemia di Covid

Craig Mazin spiega in che modo la pandemia di Covid ha avuto un impatto sulla serie The Last of Us e perché la pandemia di Cordyceps è ancora più mortale.

The Last Of Us è ambientato in un mondo devastato da una pandemia fungina che ha spazzato via la maggior parte della popolazione e non ha una cura conosciuta. Quelli infettati dal fungo Cordycep non solo muoiono, ma vengono poi controllati dal fungo che li trasforma in simil-zombie. Il gioco originale è stato rilasciato nel 2013, sette anni prima che il mondo fosse colpito dalla pandemia di COVID-19. Ora, il grande pubblico ha una comprensione molto migliore delle pandemie, sebbene questa serie tratti di una pandemia fungina invece che virale.

In un’intervista esclusiva con Screen Rant, Mazin ha analizzato il modo in cui la pandemia di Covid ha influito sulle scene della serie ambientate prima dell’inizio dell’epidemia. Mazin ha spiegato che volevano riconoscere la diffusa conoscenza delle pandemie, che non era così forte nel 2013, tenendo a rimarcare come la pandemia di Cordycep sia essenzialmente molto pià pericolosa e spaventosa di una pandemia virale.

“Volevamo almeno riconoscere che tutti conoscono le pandemie adesso”, ha detto Craig Mazin. “Non era così quando Neil ha realizzato il gioco nel 2013. E ora siamo tutti epidemiologi. Siamo tutti scienziati. Sappiamo tutti come funzionano queste cose. Quindi volevamo riconoscere che ne siamo consapevoli, e volevamo anche mettere tutto nel contesto di dire: ‘Guarda, le pandemie virali vanno e vengono. Sono terribili. Ma poi finiscono’. Questa pandemia è qualcosa di diverso. Fungo è una parola divertente. Ma come infezione è molto, molto peggio, e non possiamo fermarlo. Era importante dare al pubblico la sensazione che fosse una minaccia da sempre in agguato. E’ presente da sempre. Non volevamo che il Cordyceps sembrasse qualcosa di sconosciuto che è comparso all’improvviso. Tutti lo conoscevamo, poi sono passati un sacco di anni, e in un attimo è arrivato il momento in cui ‘quel ragazzo’ che l’aveva detto ha avuto ragione.”

Questa dichiarazione quindi lascia intendere il motivo per cui nella serie saranno presenti una serie di scene ambientate sia prima, che dopo, lo scoppio dell’epidemia. Queste scene ambientate prima, o durante i primi momenti, serviranno per dare un contesto ulteriore all’infezione, al modo in cui il mondo ha risposto alla minaccia, creando così un parallelismo col Covid.

