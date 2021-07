The Last of Us: Craig Mazin rivela che la serie avrà 10 episodi da un’ora l’uno

A quanto pare, la prima stagione della serie televisiva della HBO basata sul videogioco The Last of Us sarà composta da 10 episodi, come confermato dallo scrittore e produttore Craig Mazin.

Come segnalato da Culture Crave su Twitter, Mazin ha dato la notizia durante una recente apparizione sul podcast Scriptnotes. Il creatore di Chernobyl ha anche rivelato che sono rimasti solo due registi da annunciare per la serie di The Last of Us. Al momento, sappiamo che Ali Abbasi (Shelley, Border), Kantemir Balagov (Closeness, Beanpole) e Jasmila Zbanic (Quo Vadis, Aida?) dirigeranno gli episodi.

Dato che la serie TV di The Last of Us sarà raccontata attraverso episodi della durata di un’ora, ciò significa che la prima stagione durerà circa 10 ore. Né Mazin né il co-creatore della serie Neil Druckmann hanno rivelato quanto della storia di The Last of Us sarà raccontata nella prima stagione, ma è abbastanza ragionevole supporre che gli eventi del primo gioco si svolgeranno nella stagione 1, con un potenziale seconda stagione che racconta la storia di The Last of Us 2. In alternativa, è possibile che gli scrittori estendano la storia in diverse stagioni.

Nel caso non lo sapeste, il cast di The Last of Us include Pedro Pascal e Bella Ramsey come protagonisti della serie, Joel ed Ellie. Gabriel Luna, che ha avuto ruoli in Terminator: Dark Fate, True Detective e Marvel’s Agents of SHIELD, interpreterà il fratello di Joel, Tommy.

È interessante notare che Merle Dandridge interpreta la leader delle Luci, Marlene, un personaggio che ha anche doppiato nel videogioco. Finora, Dandridge è l’unica attrice del gioco The Last of Us a riprendere il suo ruolo per la serie HBO.

Infine, Nico Parker è stata recentemente scelta per il ruolo della figlia di Joel, Sarah, che ha un ruolo di breve durata ma di grande impatto nel gioco del 2013. Il ruolo di spicco di Parker è stato quello di Milly Farrier nella rivisitazione di Dumbo del 2019 di Tim Burton, ma potreste anche riconoscerla come Ellie (non quella Ellie) nella serie HBO del 2020, The Third Day.

Insieme a Mazin e Druckmann nel portare The Last of Us sul piccolo schermo c’è il compositore Gustavo Santaolalla, che ha scritto le soundtrack di entrambi i giochi. Tutto sommato, lo show televisivo The Last of Us sembra sempre più promettente con ogni sviluppo, e non vediamo l’ora del suo debutto in una data non specificata.

