The Last of Us: Druckmann rivela che lo show adatterà il primo gioco ma non in maniera totalmente fedele

Lo show della HBO basato su The Last of Us si concentrerà sul primo videogioco del franchise, ma il creatore aggiunge anche che “devierà notevolmente”.

Neil Druckman, regista del gioco campione d’incassi della Sony, e Craig Mazin, showrunner della serie TV, hanno recentemente parlato con IGN di cosa arriverà nella prima serie di episodi. È stato chiaro che il team della HBO non avrebbe voluto allontanarsi troppo dalla storia di Ellie e Joel, ma Druckman ora sta dicendo che le cose si discosteranno un po’ da The Last of Us.

Anche se questo potrebbe destare preoccupazione, i fan che sanno ascoltare attentamente noteranno dove i due concetti si sovrappongono in modi sorprendenti. Sia Mazin che Druckman hanno menzionato la presenza di dialoghi nella serie che provengono direttamente dal gioco. Lo sforzo della HBO potrebbe prendere in prestito alcuni elementi della storia, ma questo viaggio troverà comunque modi per sentirsi come qualcosa di nuovo. The Last of Us è un franchise in cui la costruzione del mondo è stata molto ben fatta, quindi inchiodare quell’aspetto per primo permetterà di far scorrere tutto in modo naturale.

“Abbiamo parlato a lungo [che la stagione 1 dello show sarà basata sul primo gioco]”, ha spiegato Druckmann, sottolineando che per lui e Mazin, “le basi filosofiche della storia” erano la cosa essenziale per portare un buon adattamento. “Per quanto riguarda le cose superficiali, come dovrebbe [un personaggio] indossare la stessa camicia a quadri o la stessa camicia rossa, questi elementi potrebbero anche non apparire, dopotutto è molto meno importante per noi che capire chi sono queste persone e il nucleo del loro viaggio. Le cose a volte si mostrano come piuttosto simili. È divertente vedere i miei dialoghi trasposti dai giochi agli script HBO. E a volte deviano notevolmente per ottenere un effetto molto migliore perché abbiamo a che fare con un medium diverso.”

Basato sul videogioco acclamato dalla critica, The Last of Us è ambientato 20 anni dopo che la civiltà moderna è stata distrutta. Joel viene coinvolto in un trasporto di persona, per far uscire Ellie da un’oppressiva zona di quarantena. Quello che inizia come un piccolo lavoro diventa presto un viaggio brutale e straziante, poiché entrambi devono attraversare gli Stati Uniti e dipendono l’uno dall’altro per la sopravvivenza.

