The Last of Us: Ellie’s Revenge, il fantastico corto che rende omaggio al gioco Naughty Dog!

Non di soli eccelsi prodotti videoludici come The Last of Us Parte 2 vive il videogiocatore, ma anche di fantastici prodotti realizzati da fan in onore del loro amato gioco.

Giorni fa, sulla nostra pagina Facebook ufficiale, vi abbiamo mostrato in un post un nuovo cortometraggio realizzato da Tommy Jackson, “The Last of Us: Ellie’s Revenge“. Vivendo dello spirito del cinema indipendente, con i suoi momenti stilisticamente stridenti ma che nell’insieme fanno la bellezza di un progetto prodotto con pochi soli (solo 10000 dollari di budget per un cast di 20 persone), il corto si mostra per quello che è, un prodotto fatto da alcuni fan con cui questi hanno voluto rendere omaggio al grande gioco firmato Naughty Dog.

Degni di nota sono soprattutto l’ingente numero di comparse utilizzate per un progetto di questa natura, ben 20 diverse, e la naturalezza con cui la giovane attrice Rebecca Hodge, che trovate su Instagram col nickname di xbecs, recita la parte della protagonista.

Un cortometraggio davvero molto ben realizzato, da non perdere per tutti i fan della saga creata da Neil Druckmann, un regista a tutti gli effetti per il gioco.

Potete vederlo qui sotto:

Mi piace: Mi piace Caricamento...