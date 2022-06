The Last of Us: HBO annuncia l’aggiunta di Ashley Johnson e Troy Baker nel cast

Ieri, HBO ha rilasciato la prima immagine ufficiale di Pedro Pascal e Bella Ramsey in una prima immagine proveniente dalla serie in uscita basata sul videogioco The Last of Us, e noi ve l’abbiamo mostrata pubblicata dallo sceneggiatore Craig Mazin su Twitter.

La cosa ha ufficialmente fatti partire la campagna marketing, e quindi, mentre la produzione sta affrontando l’ultimo mese di riprese prima di passare alla post-produzione, possiamo cominciare a presumere quando arriverà un primo trailer. Me lo aspetto non prima di 4-6 mesi.

Una notizia però che è passata leggermente in sordina, offuscata da questa immagine e l’annuncio di nuovi dettagli circa la modalità multiplayer di The Last of Us Parte 2, è l’aggiunta di Ashley Johnson e Troy Baker nel cast. La coppia, che ha doppiato i personaggi di Joel ed Ellie nei giochi e ne ha riprodotto anche le movenze in motion-capture, a quanto pare interpreterà diversi personaggi nell’adattamento di cui però non sappiamo ne l’importanza, ne lo screentime.

Qui sotto il post con cui HBO ha fatto l’annuncio:

No matter how hard you try, you can’t escape your past. Troy Baker and Ashley Johnson, the iconic voices behind Joel and Ellie, have been cast in #TheLastofUs as different characters. pic.twitter.com/kuDsMgYz1T — HBO (@HBO) June 9, 2022

Fra le ultime notizie circa il cast, Nick Offerman è stato assunto per interpretare Bill in un’operazione di re-casting. O’Neill era stato precedentemente annunciato per il ruolo di guest star, ma secondo un individuo a conoscenza della situazione, è stato costretto a ritirarsi dallo spettacolo a causa di un conflitto di programmazione. Offerman apparirà come Bill al fianco di Murray Bartlett come Frank, due sopravvissuti post-pandemia che vivono da soli nella loro città isolata.

Prima di questa, l’ultima notizia circa il cast ha rivelato che Anna Torv apparirà nella serie nei panni di Tess. Oltre alla star di Fringe, nella serie compariranno anche Jeffrey Pierce, la voce di Tommy nella serie di videogiochi, che apparirà come un personaggio diverso al fianco di Pedro Pascal, Bella Ramsey e Gabriel Luna. Anche Murray Bartlett e Con O’Neill si sono uniti al cast di The Last of Us, ma quest’ultimo si è ritirato. Pierce si ripresenterà nei panni di Perry, un ribelle in una zona di quarantena. Bartlett sarà guest star nei panni di Frank e O’Neill sarà Bill.

Il progetto è stato annunciato per la prima volta l’anno scorso a marzo, poco prima del lancio del tanto atteso sequel, The Last of Us Parte II, che è stato finalmente rilasciato a giugno. Il sequel è diventato uno dei giochi per PlayStation 4 migliori e più venduti con oltre quattro milioni di unità vendute durante il fine settimana della sua uscita.

L’adattamento della serie affronterà gli eventi del primo gioco con la possibilità di contenuti aggiuntivi basati su contenuti eliminati e concept originali. Sarà co-scritto da Craig Mazin e Neil Druckmann, che è lo scrittore, regista e direttore creativo del gioco. Kantermir Balagov è incaricato di dirigere l’episodio pilota. Il progetto servirà anche da riunione tra Mazin e Johan Renck, che hanno già lavorato insieme nell’acclamata miniserie Chernobyl. Basato sul videogioco acclamato dalla critica, The Last of Us è ambientato 20 anni dopo che la civiltà moderna è stata distrutta. Joel viene coinvolto in un trasporto di persona, per far uscire Ellie da un’oppressiva zona di quarantena. Quello che inizia come un piccolo lavoro diventa presto un viaggio brutale e straziante, poiché entrambi devono attraversare gli Stati Uniti e dipendono l’uno dall’altro per la sopravvivenza.

