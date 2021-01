The Last of Us: HBO assume Kantemir Balagov per dirigere il pilot!

HBO ha scelto uno dei registi che dirigeranno uno degli episodi della serie su The Last of Us, il russo Kantemir Balagov, e specificatamente pare che dirigerà proprio il pilota.

Nel novembre del 2020, la HBO ha annunciato di aver ufficialmente ordinato il tanto atteso adattamento alla serie. La serie sarà diretta da Craig Mazin (Chernobyl), e Neil Druckmann, direttore creativo e scrittore e regista sia dell’originale The Last of Us che del suo sequel. A giugno, è stato annunciato che il regista di Chernobyl, Johan Renck, avrebbe diretto l’episodio pilota, ma subito dopo Renck ha dovuto abbandonare il progetto a causa di problemi di programmazione.

Ora, HBO ha annunciato che il regista russo Kantemir Balagov sarà seduto colui che si siederà alla sedia del regista per l’episodio pilota di The Last of Us.

Il dramma storico di Balagov del 2019, Beanpole, è stato un successo di critica, permettendo a Balagov di vincere il premio “Miglior regista” nell’ambito del programma Un Certain Regard del Festival di Cannes del 2019. Beanpole è stato anche selezionato per il miglior lungometraggio internazionale ai 92° Academy Awards.

L’assunzione di Balagov porta a supporre che l’adattamento della serie della HBO miri a essere tanto straziante e desolante quanto il suo materiale originale. Registi come Balagov, noti per gli studi sui personaggi complicati e oscuri, non sono la scelta abituale per gli adattamenti tratti dai videogiochi. Il coinvolgimento di Balagov, insieme a Mazin e Druckmann, indica le aspirazioni della HBO di innalzare The Last of Us al di sopra del tipico adattamento di un videogioco.

Fonte

