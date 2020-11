The Last of Us: HBO ordina per intero la serie e rivela che Naughty Dog supervisionerà la produzione

Dopo che i due videogiochi che compongono la saga sono immediatamente saliti in cima alla lista dei consensi e delle influenze della critica, sappiamo che stiamo per ottenere anche una serie tv su The Last of Us, l’IP della Naughty Dog.

Secondo un comunicato stampa, la HBO ha ufficialmente ordinato un l’adattamento televisivo dell’oscuro franchise di azione horror per PlayStation un ordine completo in serie – e uno dei principali artefici del successo del gioco è pronto per il viaggio.

Neil Druckmann, creatore e scrittore sia di The Last of Us che di Uncharted, salirà a bordo della serie come scrittore e produttore esecutivo, insieme all’architetto di Chernobyl, Craig Mazin (che ha già mostrato il suo tocco unico. Francesca Orsi, Executive Vice President of HBO Programming, ha detto questo sulla loro visione della serie:

“Craig e Neil sono visionari in un campionato a parte. Con loro al timone insieme all’incomparabile Carolyn Strauss, questa serie risuonerà sicuramente sia con i fan sfegatati dei giochi, che con i nuovi arrivati ​​a questa saga che ridefinisce il genere. Siamo lieti di collaborare con Naughty Dog, Word Games, Sony e PlayStation per adattare questa storia epica e potentemente coinvolgente.”

Sì, è vero: Naughty Dog, lo studio dietro il titolo, sarà anche dietro la serie televisiva, cosa che assicurerà fedeltà alla storia del gioco. Evan Wells produrrà per Naughty Dog e Asad Qizilbash assieme a Carter Swan produrranno per PlayStation Productions.

L’intera serie sarà coprodotta da HBO con Sony Pictures Television e anche la partner di Mazin in Chernobyl, Carolyn Strauss, si unirà come produttrice.

