The Last of Us: i runtime degli episodi 2, 3 e 4 potrebbero esser stati rivelati

Sulla scia della premiere della serie The Last of Us della HBO, parrebbero esser stati rivelati i runtime degli episodi 2, 3 e 4.

Il debutto della serie è stato un clamoroso successo per HBO, diventando la seconda più grande premiere dal 2010 sulla rete in quanto ha raccolto 4,7 milioni di spettatori negli Stati Uniti. L’ adattamento del videogioco per PlayStation vede l’iconica coppia di Joel ed Ellie (interpretata da Pedro Pascal e Bella Ramsey) apparire sullo schermo in un viaggio attraverso un’America post-pandemia.

Il direttore del gioco, diventato showrunner, Neil Druckmann, e lo sceneggiatore/regista Craig Mazin, hanno voluto inserire il più possibile in questi episodi, con l’episodio 1 che dura ben 85 minuti.

Ora i fan hanno un’idea di cosa aspettarsi anche per i prossimi due episodi.

In base al programma ufficiale di HBO (tramite un post su Reddit, quindi affidabile fino ad un certo punto), i runtime degli episodi 2, 3 e 4 di The Last of Us sono stati rivelati. Sebbene nessuno dei prossimi episodi della serie raggiungerà il limite stabilito dall’episodio 1, almeno una si avvicinerà.

L’episodio 2 (intitolato “Infected”) andrà in onda il 22 gennaio e stando alle informazioni durerà 55 minuti. Secondo Rolling Stone, da prendere con le pinze, l’episodio si concentrerà su Joel (Pedro Pascal), Tess (Anna Torv) ed Ellie (Bella Ramsey) mentre attraversano un hotel di Boston abbandonato e allagato per lasciare Ellie ad un gruppo di Luci.

L’episodio 3, in onda il 29 gennaio, durerà 80 minuti. Apparentemente questa sarà la puntata che presenterà il Bill di Nick Offerman (insieme al suo partner Frank), e il duo dovrebbe scontrarsi con la Kathleen di Melanie Lynskey, il capo di una milizia pesantemente armata. L’episodio 3, sebbene attualmente senza titolo, è quello che alcuni definiscono come uno dei favoriti a il miglior episodio di una serie TV del 2023.

Infine l’episodio 4, che sarà presentato in anteprima il 2 febbraio, parrebbe aver una durata di 50 minuti.

Una cosa da tenere a mente è che tutti questi runtime sono leggermente gonfiati semplicemente perché HBO include sempre circa quattro minuti di titoli di coda negli episodi, senza contare anche la sigla.

