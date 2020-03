The Last of Us: il creatore di Chernobyl sta collaborando con HBO per una serie tv

Craig Mazin, il creatore dell’acclamata serie limitata Chernobyl, sta collaborando con HBO per adattare The Last of Us, l’enorme titolo targato Naughty Dog rilasciaot per Sony PlayStation.

In un raro sviluppo nel mondo degli adattamenti cinematografici e televisivi dei videogiochi, anche lo scrittore e direttore creativo del gioco, Neil Druckmann, è coinvolto e lavorerà con Mazin per creare e dirigere la produzione di ciò che parrebbe essere una serie.

Carolyn Strauss produrrà e sarà anche alla produzione esecutiva insieme a Evan Wells, il presidente di Naughty Dog, l’etichetta che ha sviluppato il gioco con sede a Santa Monica. Il progetto è una coproduzione con la Sony Pictures Television in associazione con PlayStation Productions. Sarà la prima serie televisiva della PlayStation Productions.

Mazin, che pare sia un avido giocatore del videogioco, stando a quanto ha dichiarato:

“Neil Druckmann è senza dubbio il miglior narratore che lavora nel settore dei videogiochi, e The Last of Us è il suo magnus opus. Avere la possibilità di adattare questo prodotto mozzafiato che è pura arte è stato un mio sogno per anni e sono così onorato di farlo in collaborazione con Neil.”

Dal canto suo anche Druckmann pare eccitato della cosa:

“Dalla prima volta che mi sono seduto a parlare con Craig, sono stato ugualmente colpito dal suo approccio alla narrativa, dal suo amore e dalla sua profonda comprensione di The Last of Us. Con Chernobyl, Craig e HBO hanno creato un capolavoro di tensione, straziante ed emotivo. Non riuscivo a pensare a partner migliori per dare vita alla storia di The Last of Us in uno show televisivo.”

The Last of Us ha vinto numerosi premi e ha continuato a vendere oltre 17 milioni di copie sia nella sua versione originale su PlayStation 3 che in una versione rimasterizzata su PlayStation 4.

“Questa è un’opportunità incredibilmente eccitante per noi di collaborare con Craig, Neil, Carolyn e il team della Sony, la Naughty Dog e PlayStation per dare vita al mondo virtuale di questo acclamato gioco”, ha dichiarato Casey Bloys, presidente della programmazione HBO. “Questo è il primo di molti spettacoli che intendiamo sviluppare con i nostri amici di PlayStation Productions”, ha aggiunto poi Chris Parnell, copresidente di Sony Pictures Television Studios. The Last of Us è un brillante prodotto di narrazione e nello sviluppo del personaggio e siamo fortunati ad avere l’opportunità di lavorare con questa squadra per adattarlo.”

The Last of Us è un videogioco horror action-adventure del 2013, sviluppato da Naughty Dog e pubblicato da Sony Interactive Entertainment per PlayStation 3 e PlayStation 4.

È stato annunciato ufficialmente il 10 dicembre 2011 durante gli Spike Video Game Awards. Il gioco si è dimostrato il migliore durante l’Electronic Entertainment Expo 2012, aggiudicandosi 5 premi, tra cui il premio per la miglior presentazione, per il miglior gioco per console e per il miglior gioco originale.

Il gioco è uscito il 14 giugno 2013 e il 20 giugno in Giappone, sia in versione fisica che digitale (scaricabile dal PlayStation Store). È il primo titolo ad avere la caratteristica di poter essere giocato ancora prima del completamento del download stesso (dal 70% del completamento riuscito in poi), funzione oggi presente in tutti i videogiochi PlayStation 4.

Il 9 aprile 2014 viene annunciata sul PlayStation Blog una versione del gioco “rimasterizzata” per Ps4, intitolata The Last of Us Remastered. Questa presenta texture più definite, luci ed ombre migliorate, una risoluzione nativa di 1080p ed un framerate di 60 fps. Contiene inoltre un documentario sulle cinematiche di gioco e tutti i contenuti scaricabili inclusi nel gioco originale, con l’aggiunta di un nuovo capitolo giocabile solo al termine dell’avventura principale. Il capitolo è intitolato Left Behind. A differenza degli altri capitoli della storia, parte di questo è cronologicamente avvenuta prima degli eventi di The Last of Us. L’uscita per PlayStation 4 è avvenuta il 29 luglio 2014.

L’11 novembre 2014 viene pubblicato The Last of Us: Game of the Year Edition per PlayStation 3. Quest’edizione include le espansioni scaricabili direttamente nel disco di gioco, così come era avvenuto nella versione per PS4.

Il 3 dicembre 2016 è stato annunciato The Last of Us Part II, il sequel che vede come protagonista una Ellie ormai diciannovenne.

