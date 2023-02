The Last of Us: il trailer della 5° puntata annuncia un cambio della data d’uscita di questa settimana

Dopo 4 puntate della serie HBO di The Last of Us, adattamento del capolavoro videoludico di Naughty Dog, uscite di domenica in contemporanea mondiale, per la puntata numero 5 ci sarà un cambiamento di programmazione.

Come annunciato attraverso un breve trailer di presentazione, la nuova puntata dello show non andrà in onda domenica 12 febbraio, bensì venerdì 10 a causa del Super Bowl. A quanto pare il rilascio verrà modificato anche per il resto del mondo, infatti da noi in Italia la nuova puntata uscirà su Sky e Now TV nella notte fra venerdì e sabato in versione sottotitolata, mentre per la versione con doppiaggio italiano si dovrà aspettare una settimana in più.

Qui sotto potete vedee il trailer che anticipa gli eventi di cui vedremo lo svolgimento:

Fra i creatori della serie e i produttori esecutivi figurano Craig Mazin, vincitore dell’Emmy per Chernobyl, e Neil Druckmann, creatore del videogioco The Last Of Us.

La storia si svolge vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, uno scaltro sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all’apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l’uno dall’altra per sopravvivere. La serie va in onda dal 16 gennaio 2023 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Fra le ultime notizie che vennero fuori circa il cast, ci fu quella che vide Nick Offerman assunto per interpretare Bill in un’operazione di re-casting. O’Neill era stato precedentemente annunciato per il ruolo di guest star, ma secondo un individuo a conoscenza della situazione, è stato costretto a ritirarsi dallo spettacolo a causa di un conflitto di programmazione. Offerman è apparso come Bill al fianco di Murray Bartlett come Frank, due sopravvissuti post-pandemia che vivono da soli nella loro città isolata. Prima di questa, l’ultima notizia circa il cast ha rivelato che Anna Torv sarebbe apparsa nella serie nei panni di Tess. Oltre alla star di Fringe, nella serie figurano anche Jeffrey Pierce, la voce di Tommy nella serie di videogiochi, che apparirà come un personaggio diverso al fianco di Pedro Pascal, Bella Ramsey e Gabriel Luna. Pierce si ripresenterà nei panni di Perry, un ribelle in una zona di quarantena. Bartlett sarà guest star nei panni di Frank e O’Neill sarà Bill.

Il progetto è stato annunciato per la prima volta l’anno scorso a marzo, poco prima del lancio del tanto atteso sequel, The Last of Us Parte II, che è stato finalmente rilasciato a giugno. Il sequel è diventato uno dei giochi per PlayStation 4 migliori e più venduti con oltre quattro milioni di unità vendute durante il fine settimana della sua uscita.

L’adattamento della serie affronta gli eventi del primo gioco aggiungendo contenuti basati su elementi nrrativi eliminati e concept originali. E’ co-scritta da Craig Mazin e Neil Druckmann, che è lo scrittore, regista e direttore creativo del gioco.

Basato sul videogioco acclamato dalla critica, The Last of Us è ambientato 20 anni dopo che la civiltà moderna è stata distrutta. Joel viene coinvolto in un trasporto di persona, per far uscire Ellie da un’oppressiva zona di quarantena. Quello che inizia come un piccolo lavoro diventa presto un viaggio brutale e straziante, poiché entrambi devono attraversare gli Stati Uniti e dipendono l’uno dall’altro per la sopravvivenza.

Mi piace: Mi piace Caricamento...