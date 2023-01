The Last of Us: informazioni rivelerebbero i ruoli di Troy Baker e Ashley Johnson nella serie HBO

La serie The Last of Us di HBO richiamerà ben quattro attori protagonisti del franchise di giochi per PlayStation che adatterà.

Il mondo post-apocalittico di PlayStation e Naughty Dog di The Last of Us si farà presto strada verso il mondo della televisione, con l’adattamento della prima stagione di nove episodi della HBO che debutterà questo mese. Il cast stellare includerà Pedro Pascal di The Mandalorian e Bella Ramsey di Game of Thrones nei ruoli da protagonista di Joel ed Ellie. I doppiatori dietro la coppia hanno già espresso le loro opinioni entusiastiche su questi casting.

Sebbene queste leggende della cultura pop sostituiranno le loro controparti di gioco, ciò non significa che il cast originale non sarà coinvolto nella serie HBO.

Piccoli spoiler in arrivo più avanti

Troy Baker, collaboratore di lunga data di Naughty Dog, apparirà in quello che Sony ha descritto come un “ruolo importante” in The Last of Us della HBO. Il veterano doppiatore aveva precedentemente preso il comando nel primo capitolo della saga PlayStation nei panni di Joel, che Pedro Pascal porterà in live-action. Come vediamo dal trailer, e grazie a informazioni trapelato online, Baker interpreterà James, un membro anziano di un gruppo di coloni cannibali, un personaggio che si è rivelato un antagonista secondario nel segmento invernale del gioco originale. L’attore Reuben Langdon originariamente ha fornito la performance vocale e mo-cap per il personaggio nei giochi.

Ma Baker non sarà l’unico protagonista del gioco ad apparire in un “ruolo importante” nella serie live-action, poiché anche la doppiatrice Ellie, Ashley Johnson, ne farà parte. La 39enne darà vita alla madre di Ellie, Anna Williams, nonostante il personaggio sia stato solo menzionato e non sia mai apparso nei giochi. Con Anna che è stata completamente assente dai giochi dopo essere morta dopo un giorno dalla nascita di Ellie, il suo aspetto potrebbe segnare un cambiamento importante in questo adattamento. Tuttavia, poiché Johnson è stata mostrata nel trailer mentre tiene in braccio un bambino, quindi si pensa il suo ruolo potrebbe anche essere limitato a dei flashback.

Dopo aver interpretato il fratello di Joel, Tommy, nei giochi, Jeffrey Pierce ora interpreterà il ribelle della zona di quarantena Perry nella serie live-action. Per ora, i dettagli rimangono scarsi sull’entità del suo ruolo nell’adattamento della HBO, soprattutto considerando che non c’era un personaggio di nome Perry nei giochi.

Tommy ha dimostrato di essere un personaggio importante sia in The Last of Us che nella Parte II, ma quel ruolo andrà invece a Gabriel Luna di Agents of SHIELD.

Infine Merle Dandridge originariamente, che ha dato la voce a Marlene in The Last of Us e in un flashback nella Parte II, ora porterà in scena lo stesso personaggio in live-action per la HBO. Il leader delle Luci era una cara amica della madre di Ellie, Anna, e ha continuato a guidare una rivoluzione contro l’oppressione militare statunitense nelle zone di quarantena.

E se i giochi sono qualcosa su cui basarsi, Marlene probabilmente inizierà come alleata che assiste Joel ed Ellie, prima di diventare alla fine una delle principali antagoniste, forse anche la principale minaccia della prima stagione.

