The Last of Us: Jeffrey Pierce ha parlato di un potenziale The Last of Us Parte III, delle modifiche apportate alla serie TV e altro

La star della serie The Last of Us e dei giochi su cui si basa la serie, Jeffrey Pierce, ha parlato di un potenziale The Last of Us Parte III, delle modifiche apportate alla serie TV e molto altro ancora.

Pierce, che interpreta il rivoluzionario Perry di Kansas City nella serie HBO, ha la prospettiva unica di aver fatto parte sia dello show che dei titoli PlayStation, interpretando il fratello di Joel, Tommy Miller, nei giochi.

Il 51enne ha fatto parte del franchise sin dal primo giorno, vedendo tutte le diverse iterazioni della serie e vedendolo crescere fino a diventare uno dei più grandi programmi TV in corso in questo momento, con mega-star come Pedro Pascal e Bella Ramsay che hanno assunto i ruoli da protagonista in questo dramma post-apocalittico.

In un’intervista esclusiva con The Direct, Jeffrey Pierce ha analizzato una serie di argomenti, inclusa l’idea di The Last of Us Parte III. Alla domanda su un potenziale terzo episodio dell’acclamato franchise PlayStation, Pierce ha detto che “[non] sa nulla” della Parte III”:

“Beh, l’ironia è che se sapessi qualcosa, non potrei dirlo, ma non so niente e sono completamente onesto su questo. Io non so nulla. E anche se domani ricevessero il via libera e mi chiamassero dicendo: ‘Ehi, facciamo questo gioco’, è esattamente quello che avrei da dire. Ma sinceramente non lo so. E Neil [Druckmann] ha detto molto chiaramente che non accadrà a meno che la storia giusta non venga fuori, e non è così in questo momento. Quindi vedremo cosa succederà. Io lo spero. Sarebbe fantastico se succedesse. In caso contrario, penso che il finale della Parte II in questo momento sia sbalorditivo, doloroso e provocatorio.”

Pierce, che ha anche avuto l’opportunità di apparire nell’adattamento della HBO della serie di videogiochi nei panni di Perry, ha spiegato come ha ottenuto il ruolo televisivo.

Ha detto che in realtà “ha letto per una parte diversa”. Ma dopo che non era una buona idea, gli showrunner Neil Druckmann e Craig Mazin gli hanno detto “[avrebbero] tenuto [i loro] occhi fuori da qualcos’altro che salta fuori:”

“Craig è un grande fan del gioco, ma non mi conosceva oltre a quello come attore. Quindi, quando stavano mettendo insieme le cose per la prima volta, ho letto lo script per una parte diversa, e alla fine sono venuti da me e hanno detto che era davvero una buona lettura, ma non mi vedevano come quel tipo di potenziale vittima.”

Poi, un paio di settimane dopo, Druckmann è tornato dall’attore dicendogli “ecco le sceneggiature, questo è il ruolo, vuoi farlo?”. Pierce ha risposto “Non devo nemmeno leggere le sceneggiature, e la risposta è sì”.

L’attore ha definito lo show televisivo un’esperienza “senza pressione” per lui, essendo in grado di “entrare e fare il [suo] lavoro” senza che tutto “dipenda dalla [sua] performance”. E Pierce non è stato il solo a fare il salto dai giochi alla serie TV con Troy Baker, Ashley Johnson e Merle Dandridge che sono entrati tutti a far parte dello show della HBO. Quando gli è stato chiesto se lui e i suoi co-protagonisti del videogioco tengono il passo l’uno con l’altro, l’attore si è lamentato del fatto che “quando [sono] insieme, [sono] una famiglia”, ma “[loro] non hanno giacche abbinate” o cose del genere.

“Quando siamo insieme, siamo una famiglia. Non abbiamo giacche abbinate, ma potremmo averle in termini di come sentiamo l’atmosfera ogni volta che ci rivediamo. Parlo molto con Troy. Stiamo cercando di sviluppare alcune cose insieme. E quindi è fantastico impegnarsi in questo modo. Ma sai, la vita è piena con i bambini e le famiglie… siamo sicuramente impegnati.”

Quindi, ripensando a quanta strada ha fatto The Last of Us dai suoi umili inizi su PlayStation 3, Pierce ha affermato che con qualsiasi cosa “la chiave per far tornare le persone, ciò che le persone cercano è vivere un’esperienza reale”, e dal primo giorno The Last of Us ha avuto tutto ciò.

“La maggior parte delle volte, non lo capiamo. Otteniamo intrattenimento. E questo è davvero un sostituto a zero calorie per qualcosa che ti farà pensare, qualcosa che ti farà piangere, qualcosa che ti commuoverà come persona, e magari cambiare quando arrivi ala fine.”

Sin dal primo momento in cui ha letto lo script del videogioco, Pierce ha ricordato di aver pensato che “questo sarebbe stato qualcosa che avrebbe colpito le persone nel mondo”.

“E quando abbiamo girato la morte di Sarah, tutti sul palco si sono commossi alla fine della prima ripresa. E ho detto a Neil che questo sarà qualcosa in cui i ragazzi di 15 anni di tutto il mondo si troveranno a vedere, e in quel momento diverranno giovani adulti. E’ un’esperienza potente ed è esattamente quello che è successo. Ed è quello che vediamo accadere nel mondo, è che lo spettacolo ha un impatto sulle persone ed è semplicemente incredibilmente soddisfacente.

Mi piace: Mi piace Caricamento...