The Last of Us: Joel, Ellie e Tess assieme in materiali leak dal set di Edmonton

Dopo ieri possiamo dare il primo verso closer-look a Joel, Ellie e Tess tutti insieme, grazie ad alcuni nuovi filmati presi dall’ultimo giorno di riprese a Edmonton, in Canada.

Leggi anche: nuovi materiali dal set di Edmonton mostrano Joel e Ellie

Il filmato viene fornito non da HBO o da chiunque sia coinvolto nel progetto, ma per gentile concessione di un fan su instagram che ha fatto riprese da “bordo campo”. Secondo vari rapporti, il team di produzione dello show sta permettendo ai fan di guardare e filmare varie parti del processo di ripresa, il che a sua volta significa che foto e video dal set hanno inondato Reddit e Twitter nelle ultime due settimane.

Nel processo, abbiamo visto nuove immagini e filmati sia di Joel che di Ellie, e della coppia insieme, ma questo nuovo filmato non solo ci fornisce il first-look al suddetto trio insieme, ma il anche a Tess. Sfortunatamente, è impossibile valutare quale scena sta venendo girata, ma il fatto che Tess sia nella sequenza suggerisce che è una delle scene iniziali dello spettacolo, o almeno questo è ciò che crediamo .

Detto questo, questa è solo una supposizione. Al momento, non sappiamo quanta libertà creativa si stia prendendo lo spettacolo e quanto si allontanerà dalla timeline e dagli eventi del gioco.

Di seguito potete dare un’occhiata al materiale dal set:

L’ultima notizia circa il cast ha rivelato che Anna Torv apparirà nella serie nei panni di Tess. Oltre alla star di Fringe, nella serie compariranno anche Jeffrey Pierce, la voce di Tommy nella serie di videogiochi, che apparirà come un personaggio diverso al fianco di Pedro Pascal, Bella Ramsey e Gabriel Luna. Anche Murray Bartlett e Con O’Neil si sono uniti al cast di The Last of Us.

Pierce si ripresenterà nei panni di Perry, un ribelle in una zona di quarantena. Bartlett sarà guest star nei panni di Frank e O’Neill sarà Bill.

Il progetto è stato annunciato per la prima volta l’anno scorso a marzo, poco prima del lancio del tanto atteso sequel, The Last of Us Parte II, che è stato finalmente rilasciato a giugno. Il sequel è diventato uno dei giochi per PlayStation 4 migliori e più venduti con oltre quattro milioni di unità vendute durante il fine settimana della sua uscita.

L’adattamento della serie affronterà gli eventi del primo gioco con la possibilità di contenuti aggiuntivi basati su contenuti eliminati e concept originali. Sarà co-scritto da Craig Mazin e Neil Druckmann, che è lo scrittore, regista e direttore creativo del gioco. Kantermir Balagov è incaricato di dirigere l’episodio pilota. Il progetto servirà anche da riunione tra Mazin e Johan Renck, che hanno già lavorato insieme nell’acclamata miniserie Chernobyl.

Basato sul videogioco acclamato dalla critica, The Last of Us è ambientato 20 anni dopo che la civiltà moderna è stata distrutta. Joel viene coinvolto in un trasporto di persona, per far uscire Ellie da un’oppressiva zona di quarantena. Quello che inizia come un piccolo lavoro diventa presto un viaggio brutale e straziante, poiché entrambi devono attraversare gli Stati Uniti e dipendono l’uno dall’altro per la sopravvivenza.

