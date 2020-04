The Last of Us: Kaitlyn Dever parla del fanta-casting che la vedrebbe nella parte di Ellie

Prima che la pandemia di coronavirus in corso costringesse tutte le produzioni televisive e cinematografiche a fermarsi, HBO e Naughty Dog hanno annunciato un adattamento televisivo di The Last of Us, il popolare gioco di ambientato in un mondo post-apocalittico dopo una micidiale infezione che provoca il caos.

Craig Mazin, creatore di Chernobyl, è collegato, al fianco del direttore creativo della Naughty Dog, Neil Druckmann, che aiuterà nella scrittura e produrrà esecutivamente. Mentre un certo numero di attori sono immaginato dai fan nei panni di Joel ed Ellie da allora, due in particolare hanno riscontrato un certo tipo di consenso, ovvero Nikolaj Coster-Waldau per Joel e Kaitlyn Dever per Ellie.

La cosa è dilagata talmente tanto online che è arrivata agli occhi della Dever stessa, che recentemente ha dichiarato:

“Ascolta, sono una grande fan del gioco e non so se molte persone lo sapessero, ma in ogni caso lo sto dicendo ora: sono una grande fan di quel videogioco”, ha detto Dever a Collider. “Penso che sia una bella storia, davvero meravigliosa nel modo di narrare, e mi sono innamorata di quel gioco quando è uscito. E l’ho giocato con mio padre, con cui hio passato i migliori momenti della mia vita. Non sono molto brava, ma il mio obiettivo è lavorare per migliorare nel giocarlo. Adoro The Last of Us, penso che sia una storia incredibile. Ovviamente ho visto la cosa su Internet, spesso. Neil Druckmann, ho lavorato con lui in Uncharted 4, penso che sia una delle persone più intelligenti che abbia mai incontrato, come uno dei più dolci, e non gli chiudò la porta in faccia. Lo dirò, amerei davvero tanto farlo, ma non so a che punto è in questo momento, ma… adoro The Last of Us.”

Qui sotto potete vedere l’intervista:

The Last of Us è un videogioco horror action-adventure del 2013, sviluppato da Naughty Dog e pubblicato da Sony Interactive Entertainment per PlayStation 3 e PlayStation 4.

È stato annunciato ufficialmente il 10 dicembre 2011 durante gli Spike Video Game Awards. Il gioco si è dimostrato il migliore durante l’Electronic Entertainment Expo 2012, aggiudicandosi 5 premi, tra cui il premio per la miglior presentazione, per il miglior gioco per console e per il miglior gioco originale.

Il gioco è uscito il 14 giugno 2013 e il 20 giugno in Giappone, sia in versione fisica che digitale (scaricabile dal PlayStation Store). È il primo titolo ad avere la caratteristica di poter essere giocato ancora prima del completamento del download stesso (dal 70% del completamento riuscito in poi), funzione oggi presente in tutti i videogiochi PlayStation 4.

Il 9 aprile 2014 viene annunciata sul PlayStation Blog una versione del gioco “rimasterizzata” per Ps4, intitolata The Last of Us Remastered. Questa presenta texture più definite, luci ed ombre migliorate, una risoluzione nativa di 1080p ed un framerate di 60 fps. Contiene inoltre un documentario sulle cinematiche di gioco e tutti i contenuti scaricabili inclusi nel gioco originale, con l’aggiunta di un nuovo capitolo giocabile solo al termine dell’avventura principale. Il capitolo è intitolato Left Behind. A differenza degli altri capitoli della storia, parte di questo è cronologicamente avvenuta prima degli eventi di The Last of Us. L’uscita per PlayStation 4 è avvenuta il 29 luglio 2014.

L’11 novembre 2014 viene pubblicato The Last of Us: Game of the Year Edition per PlayStation 3. Quest’edizione include le espansioni scaricabili direttamente nel disco di gioco, così come era avvenuto nella versione per PS4.

Il 3 dicembre 2016 è stato annunciato The Last of Us Part II, il sequel che vede come protagonista una Ellie ormai diciannovenne.

