The Last of Us: la serie HBO sembra aver cambiato la data dell’Outbreak Day

L’imminente serie TV basata su The Last of Us della HBO apporterà un cambiamento piuttosto importante rispetto al videogioco originale.

Da quando è iniziato il lavoro su The Last of Us, coloro che sono associati al progetto hanno chiarito che lo show televisivo non avrebbe adattato il videogioco pedissequamente. E mentre quello che abbiamo sentito finora della serie lascia intendere che HBO si atterrà molto alla trama del gioco, ciò non sarà vero sotto tutti gli aspetti.

Sulla base delle nuove foto dal set emerse di recente, sembra che i responsabili dello show televisivo abbiano deciso di cambiare la sequenza temporale in cui si svolge la storia. Nel videogioco originale, l’Outbreak Day, ovvero il giorno in cui il virus Cordyceps inizia a diffondersi per la prima volta, è nel 2013. Basandosi invece su nuove foto dal set che alcuni hanno ora trovato online, la serie TV di The Last of Us vedrà invece Outbreak Day svolgersi nel 2003.

Il motivo di questa alterazione non è molto chiaro, né ha molta importanza nel grande schema delle cose. Tuttavia, di conseguenza, alcuni aspetti di The Last of Us potrebbero essere molto diversi.

Questa notevole differenza rispetto alla serie di videogiochi potrebbe significare che le cose del mondo reale che sono state trovate nei giochi potrebbero non apparire più nello spettacolo. Ad esempio, in The Last of Us Parte II, Joel canta una canzone dei Pearl Jam intitolata Future Days, che finisce per servire come una sorta di colonna sonora durante il gioco. Tuttavia, Future Days non è stato effettivamente scritto dai Pearl Jam fino al 2013, il che significa che la canzone non esisterebbe nel mondo televisivo di The Last of Us. Ancora una volta, questo non è un grosso problema nel grande schema delle cose, ma le differenze nella sequenza temporale potrebbero portare ad alcune notevoli alterazioni della storia in questo modo.

The movie posters and set pieces on the show confirm this. (Credit: u/hagilles) pic.twitter.com/LnKUMw5VNW — NaughtyDogInfo | News (@NaughtyDogInfo) February 2, 2022

Fra le ultime notizie circa il cast, Nick Offerman è stato assunto per interpretare Bill in un’operazione di re-casting. O’Neill era stato precedentemente annunciato per il ruolo di guest star, ma secondo un individuo a conoscenza della situazione, è stato costretto a ritirarsi dallo spettacolo a causa di un conflitto di programmazione. Offerman apparirà come Bill al fianco di Murray Bartlett come Frank, due sopravvissuti post-pandemia che vivono da soli nella loro città isolata.

Prima di questa, l’ultima notizia circa il cast ha rivelato che Anna Torv apparirà nella serie nei panni di Tess. Oltre alla star di Fringe, nella serie compariranno anche Jeffrey Pierce, la voce di Tommy nella serie di videogiochi, che apparirà come un personaggio diverso al fianco di Pedro Pascal, Bella Ramsey e Gabriel Luna. Anche Murray Bartlett e Con O’Neill si sono uniti al cast di The Last of Us, ma quest’ultimo si è ritirato.

Pierce si ripresenterà nei panni di Perry, un ribelle in una zona di quarantena. Bartlett sarà guest star nei panni di Frank e O’Neill sarà Bill.

Il progetto è stato annunciato per la prima volta l’anno scorso a marzo, poco prima del lancio del tanto atteso sequel, The Last of Us Parte II, che è stato finalmente rilasciato a giugno. Il sequel è diventato uno dei giochi per PlayStation 4 migliori e più venduti con oltre quattro milioni di unità vendute durante il fine settimana della sua uscita.

L’adattamento della serie affronterà gli eventi del primo gioco con la possibilità di contenuti aggiuntivi basati su contenuti eliminati e concept originali. Sarà co-scritto da Craig Mazin e Neil Druckmann, che è lo scrittore, regista e direttore creativo del gioco. Kantermir Balagov è incaricato di dirigere l’episodio pilota. Il progetto servirà anche da riunione tra Mazin e Johan Renck, che hanno già lavorato insieme nell’acclamata miniserie Chernobyl.

Basato sul videogioco acclamato dalla critica, The Last of Us è ambientato 20 anni dopo che la civiltà moderna è stata distrutta. Joel viene coinvolto in un trasporto di persona, per far uscire Ellie da un’oppressiva zona di quarantena. Quello che inizia come un piccolo lavoro diventa presto un viaggio brutale e straziante, poiché entrambi devono attraversare gli Stati Uniti e dipendono l’uno dall’altro per la sopravvivenza.

