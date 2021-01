The Last of Us: Laura Bailey, interprete di Abby, era presente nel primo capitolo

The Last of Us Parte II l’ultima apprezzatissima fatica targata Naughty Dog è oramai disponibile in esclusiva assoluta su Playstation 4 dallo scorso mese di giugno. Nel gioco, oltre alla protagonista Ellie, possiamo anche impersonare il personaggio di Abby, una ragazza spinta dal desiderio di vendetta e che avrà una certa evoluzione durante il suo viaggio e interpretata in modo magistrale da Laura Bailey. A quanto pare però la doppiatrice era già presente nel capitolo precedente.

Un fan si è infatti accorto che il nome di Laura Bailey, come ha scritto su Reddit, appare nei crediti finali del capitolo originale, e immediatamente sono arrivate le prime domande al riguardo: qual è il personaggio doppiato dall’attrice? Possibile che il personaggio di Abby abbia fatto la sua comparsa fugace anche nella prima avventura di Ellie e Joel? Ovviamente la risposta è no. Sempre su Reddit infatti, un utente ha reso noto che la Bailey potrebbe aver prestato la sua voce per interpretare la ragazza in TV vista durante il prologo, nella sequenza giocabile nei panni di Sarah, la figlia di Joel.

Un secondo utente invece ha notato che l’attrice potrebbe aver doppiato anche l’infermiera nella sala operatoria nella parte finale dell’avventura, mentre altri credono che la Bailey abbia prestato la voce a NPC di poco conto. Considerato tutte queste segnalazioni, Abby non era presente in The Last of Us.

