The Last of Us: l’episodio numero 6 potrebbe aver introdotto un personaggio importante per la seconda stagione

ATTENZIONE SPOILER SULL’EPISODIO 6 DI THE LAST OF US

Nelle ultime ore è venuta fuori una notizia sul topic dedicato alla serie di Twitter che è velocemente dilagato, quindi è venuto il momento di sviscerare la questione.

L’episodio della scorsa notte di The Last of Us di HBO è stato un viaggio emozionante per Joel ed Ellie diverso da qualsiasi cosa avessimo mai visto dalla serie prima, e assieme ai momenti emozionali che rimandano al videogioco, c’è stato un piccolo cameo che i fan più irruducibili hanno notate, e che li ha portati subito a speculare.

“Quella era Dina?”. Questa è la domanda che un milione di persone ha posto durante un momento molto specifico dello show, in cui Ellie sorprende una ragazza che la fissa nell’insediamento di Jackson, nel Wyoming.

Con la speranza che l’intero cast torni per la seconda stagione di The Last of Us – per ovvi motivi non gli attori che hanno interpretato personaggi morti, ma non si sa mai, magari qualche flashback – visto che ho apprezzato molto anche il cast di supporto oltre ai protagonisti, e con quella di vedere anche gli attori che hanno partecipato al secondo videogioco (Shannon Woodward, Cascina Caradonna, Ian Alexander e Victoria Grace e agli altri); e venuto il momento di analizzare questa nuova diceria.

Mazin e Druckmann assieme a Troy Baker nel podcast post rilascio della nuova puntata di The Last of Us, hanno parlato della scena nella mensa come di un “easter egg alla seconda stagione”, e di una ragazza interpretata da un’attrice che su IMDb viene descritta semplicemente come “staring girl”. Mazin ha fatto capire che quella scena è un rimando ad un dialogo presente in The Last of Us Parte 2, quando Dina parla della prima volta che ha visto Ellie.

Ovviamente Mazin e Druckmann non hanno potuto confermare niente, perché sono dichiarazioni che devono venire dalla major (sono loro ad avere ovviamente l’ultima parola), ma hanno dichiarato quanto segue: “questo non significa che lei sia Dina, ma nemmeno che non lo sia”. In diversi hanno usato anche il tweet di Shannon Woodward, attrice che ha doppiato ed ha fornito il mo-cap per Dina come idea per una conferma, ed anche se il salto logico è palese, ovviamente non rappresenta una conferma ufficiale.

Oh damn was that Dina — Shannon Woodward (@shannonwoodward) February 20, 2023

Arrivano quindi al nocciolo della questione, la dichiarazione di Mazin è un modo per dire che si, l’hanno introdotta, ma che i lavori per decidere chi interpreterà Dina sono ancora in corso. Ciò potrebbe portare l’attrice risponde al nome di Paolina Van Kleef ad interpretare Dina, ma anche al casting di un’altra attrice. La pre-produzione della seconda stagione non è ancora cominciata, ergo non c’è niente di scolpito nella pietra, ma ciò che è certo è che quello è un cameo di Dina, su questo non ci piove.

Mentre attendiamo risposta più certa, potete vedere una piccola anticipazione del prossimo episodio:

Fra i creatori della serie e i produttori esecutivi figurano Craig Mazin, vincitore dell’Emmy per Chernobyl, e Neil Druckmann, creatore del videogioco The Last Of Us.

La storia si svolge vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, uno scaltro sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all’apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l’uno dall’altra per sopravvivere. La serie va in onda dal 16 gennaio 2023 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

