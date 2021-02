The Last of Us: Maisie Williams venne seriamente considerata per l’adattamento cinematografico

La star di Game of Thrones, Bella Ramsey, è stata scelta per interpretare Ellie nell’adattamento della HBO del videogioco di successo The Last of Us, ma a quanto pare non è stata la prima attrice dello show ad essere stata considerata per questo ruolo da protagonista.

Maisie Williams, che interpretava Arya Stark, è stata presa in considerazione per la parte nelle fasi di sviluppo di una versione cinematografica di The Last of Us. Non solo le due attrici facevano parte della stessa serie, ma hanno anche interpretato personaggi con qualità simili, rendendo Ramsey perfetta per un ruolo che è quasi andato a Williams.

Come sapete, il gioco è stato un successo di critica e commerciale: è stato premiato come Gioco dell’anno da più pubblicazioni ed è stato il decimo gioco più venduto del 2013. Adattarlo per il grande schermo è sembrato un primo passo logico.

I piani per il film sono stati annunciati nel 2014, con Sam Raimi assegnato alla produzione e Neil Druckmann, il direttore creativo del gioco, che ha scritto la sceneggiatura. Williams, già nota per la sua forte interpretazione in Game of Thrones, era in trattative con Raimi e Druckmann per interpretare Ellie. L’attrice ha espresso entusiasmo per il ruolo di The Last of Us e i fan hanno reagito positivamente allo sviluppo, come anche i compagni di cast di Game of Thrones, in particolare Nikolaj Coster-Waldau che è sempre stato visto bene per il ruolo di Joel.

Tuttavia, non c’è stata alcuna conferma ufficiale che Williams avrebbe assunto il ruolo e l’adattamento cinematografico in seguito si è bloccato a causa di un disaccordo tra Druckmann e la Sony. HBO ha quindi annunciato anni dopo che avrebbe prodotto un adattamento televisivo di The Last of Us, con il creatore di Chernobyl, Craig Mazin, al timone.

Poiché questo è un progetto completamente diverso dall’adattamento cinematografico, Williams non è stata più centrale nella scelta dell’attrice per il personaggio.

