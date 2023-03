The Last of Us: Mazin e Druckmann hanno confermato che The Last of Us Parte 2 sarà adattato in più di una stagione

Gli showrunner Craig Mazin e Neil Druckmann sono stati timidi nelle rivelazioni, ma hanno confermato che The Last of Us Parte 2 sarà adattato in più di una stagione.

Craig Mazin e Neil Druckmann, i creatori di The Last of Us della HBO, sono stati irremovibili fin dal subito sul fatto che la prima stagione si sarebbe attenuta agli eventi principali del primo videogioco della saga di The Last of Us, così come al fatto che il DLC Left Behind avrebbe fatto parte della narrazione principale. Ora, mentre la coppia cerca di continuare la serie TV adattando il sequel del gioco, hanno confermato che ci vorranno “più stagioni” per affrontare tutto il materiale presente nel secondo capitolo.

In un’intervista con GQ UK, agli showrunner è stato chiesto se la stagione 2 avrebbe compreso tutto The Last of Us Part II, uscito nel 2020. Alla domanda Mazin ha risposto: “No. Assolutamente no“, con Druckmann che ha poi incalzato: “Sarà adattato in più di una stagione“.

Alla rivelazione sono state fatte delle pressioni, che però non hanno scosso la loro determinazione nel non sbottonarsi troppo. Non sappiamo se saranno due o tre, o altre stagioni, ma una cosa è certa: “non diremo quante. Ma più di una è effettivamente corretto”, ha detto Mazin.

“Alcune delle cose per cui sono più entusiasta [della Parte 2] sono i cambiamenti di cui abbiamo discusso e vedere la storia prendere vita di nuovo in quest’altra versione”, ha osservato Druckmann. “E penso che sia eccitante perché si appoggia a quei sentimenti che hai provato dal gioco, ma in un modo nuovo.”

La stagione 1 di The Last of Us, che si è conclusa domenica sera, ha introdotto la storia di Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey), due sopravvissuti che vivono nella Boston post-apocalittica anni dopo che una pandemia scatenata dal fungo cordyceps ha rimodellato il mondo trasformando gli esseri umani in mostri simili a zombi.

Joel, un contrabbandiere che vive in una zona di quarantena militarizzata, viene incaricato dal capo di un gruppo ribelle di portare Ellie, un’adolescente con una misteriosa immunità al fungo, ai loro alleati ad ovest. La missione apparentemente semplice diventa molto più complicata poiché Joel è costretto a scortare Ellie attraverso il paese, scontrandopsi non solo con gli infetti, ma anche con minacce umane che includono un signore della guerra e un culto cannibale.

Durante una conferenza stampa, Mazin e Druckmann hanno confermato che la stagione 2 “sarà diversa” da The Last of Us Part II nello stesso modo in cui la stagione 1 è diversa dal primo gioco.

“A volte sarà radicalmente diversa, e a volte sarà [a malapena] diversa”, ha detto Mazin. “Ma sarà diversa e sarà qualcosa di a se stante. Non sarà esattamente come il gioco. Sarà lo spettacolo che io e Neil vogliamo fare. E lo faremo assolutamente con Bella. È del tutto possibile che ci saranno molti più infetti in seguito, e forse diversi tipi.”

Mazin in ultimo ha anche sottolineato che la stagione 2 si preannuncia “più massiccia” della stagione 1, e questo rimando agli infetti potrebbe porre rimedio ad una delle critiche più pressanti fatte alla prima stagione.

Fonte

