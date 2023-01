The Last of Us: Mazin e Druckmann spiegano “la particolare scena” nel secondo episodio e parlano di spore

Attenzione spoiler dall’episodio 2 di The Last of Us

Ormai, quelli nella comunità dei non giocatori che si godono l’adattamento di The Last of Us della HBO dovrebbero cogliere il rimando: con due morti di personaggi importanti nel corso di soli due episodi, a nessuno è garantito un lieto fine in questo spettacolo.

Dopo la perdita della figlia di Joel, Sarah (Nico Parker), nella premiere, la Tess di Anna Torv ha incontrato la sua fine nel secondo episodio, che è stato presentato in anteprima domenica sera. La sua morte, tuttavia, si è svolta in modo diverso rispetto al videogioco. I creatori della serie Craig Mazin e Neil Druckmann hanno rivelato che c’è una buona ragione per questo. Joel (Pedro Pascal) e Tess portano con successo Ellie (Bella Ramsey) al punto di consegna, proprio come avevano promesso a Marlene (Merle Dandridge) e alle Luci, ma non c’è nessuno lì per incontrarli. Nessuno vivo. Quindi Joel deve prendere una decisione. Tornare alla QZ e dimenticare tutto questo, o trovare un altro modo per portare Ellie dove deve andare?

Tess prende questa decisione per lui. Rivela una ferita da morso di uno degli infetti subita in precedenza durante la colluttazione con clicker e runner – nomi del videogioco per i diversi tipi di infetti. Prima che l’infezione la raggiunga, Tess esprime un ultimo desiderio chiedendo a Joel di andare avanti con Ellie.

Nel gioco, Tess muore trattenendo i soldati della FEDRA mentre Joel ed Ellie scappano. Nello spettacolo, distrae un branco di infetti in arrivo, il che ci porta a un momento piuttosto unico. Un runner vede Tess e invece di caricarla violentemente come abbiamo già visto fare agli infetti, si avvicina con calma e le dà un bacio a bocca aperta per consentire ai viticci del fungo cordyceps evoluto di passare dentro di lei.

“Queste cose non diventano violente a meno che tu non le stia combattendo nel loro intento di diffondere ulteriormente l’infezione”, spiega Druckmann, che ha anche creato il gioco Last of Us, a EW. “Questa particolarità è realizzata in questo modo bellissimo, ma orribile, con al centro Anna.”

I viticci sono un elemento inventato per lo spettacolo che Druckmann e Mazin hanno sviluppato dal materiale originale. Considerando l’ispirazione per i concept art del videogioco, questi ricordano appunto i viticci che scorrono sotto la pelle degli infetti.

“Craig ha detto in modo intelligente: ‘Cosa possiamo fare per separare ancora di più i nostri infetti dagli zombi?’. È più di un semplice morso. Sta succedendo qualcos’altro”, ricorda Druckmann. “Avrei voluto creare quel momento classico immediatamente, ma abbiamo fatto un brainstorming su così tante cose diverse che avrebbero potuto fare. Alcune di loro erano piuttosto stravaganti.”

I viticci di cordyceps nello show creano un effetto mente-alveare, come hanno visto gli spettatori nell’episodio 2. Quando uno degli infetti ti vede, tutti nell’area sono improvvisamente consapevoli della tua presenza. Inoltre “sembrava appropriato“, afferma Druckmann, “che siccome questa cosa cresce sui muri nell’ambiente, deve uscire anche dagli orifizi degli infetti“. È radicato nella scienza. Mazin indica la scena di apertura dell’intera serie: il segmento del talk show in cui un esperto spiega come il cordyceps può impossessarsi del corpo di una formica: “Abbiamo pensato che fosse piuttosto bello”, dice. “È molto visivo ed è molto inquietante, cosa che adoro“.

Druckmann chiarisce che le conversazioni sui viticci sono state fatte in un momento completamente separato da quelle sulle spore. Le spore sono un elemento del gioco: quando i personaggi incontrano le spore del cordyceps, devono mettersi una maschera o rischiare di essere infettati (tranne Ellie, ovviamente). Per ragioni pratiche, gli sceneggiatori ei produttori esecutivi non hanno “ancora” incluso le spore in questa veste nello show.

“Parte del problema con le spore è che le incontri spesso nel gioco, anche se non tanto quanto la gente pensa, e se ci fossero così tante spore e fossero disperse nell’aria, quell’infezione infetterebbe ancora più velocemente”, dice Mazin. “È difficile immaginare come qualcuno possa sfuggirgli, e le persone probabilmente indosserebbero sempre maschere. [Ma] non penso necessariamente che abbiamo eliminato le spore dall’universo del nostro spettacolo. Semplicemente non ci siamo ancora arrivati. È possibile che possano tornare. Potremmo avere un piano, è il mio punto.”

Druckmann ha poi concordato aggiungendo che il modo in cui erano presenti nel gioco non è stato all’altezza dell’approccio realistico dello spettacolo, ma non le hanno escluse del tutto, e il modo in cui le hanno modificate lo vedremo in seguito.

