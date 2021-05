The Last of Us: Merle Dandridge riprenderà il ruolo di Marlene nella serie HBO

Merle Dandridge, che ha doppiato Marlene in The Last of Us, riprenderà il suo ruolo nell’adattamento della HBO.

Il gioco della Naughty Dog è uscito nel 2013 ed è considerato uno dei più grandi giochi dell’ultimo decennio. La straordinaria popolarità del gioco è dovuta alle sue potenti prestazioni, alla storia e alla regia cinematografica. Il suo seguito, The Last of Us Parte II, ha seguito l’esempio come uno dei giochi più grandi – e più divisivi – dello scorso anno.

Il co-presidente di Naughty Dog, Neil Druckmann, sta portando The Last of Us su HBO con l’aiuto dello scrittore / produttore, Craig Mazin (Chernobyl). La serie sarà il primo spettacolo della PlayStation Productions e, con Druckmann a capo del progetto, onorerà ciò che ha reso grande il gioco. Ad esempio, Gustavo Santaolalla, che ha composto la colonna sonora originale del gioco, lavorerà anche all’adattamento. La prima stagione della serie adatterà il gioco originale seguendo Joel (Pedro Pascal), contrabbandiere anziano, incaricato di contrabbandare e proteggere la quattordicenne Ellie (Bella Ramsey), che potrebbe essere la chiave per salvare il loro mondo post-apocalittico.

Joel e la sua compagna, Tess, inizialmente accettano di trasportare Ellie dopo aver stretto un accordo con Marlene, il capo di una milizia rivoluzionaria nota come le Luci.

Secondo THR, Dandridge (The Flight Attendant) ha firmato per interpretare ancora una volta Marlene nella serie TV di The Last of Us. Dandridge ha doppiato il personaggio in The Last of Us e The Last of Us Parte II. Al momento, Dandridge è il primo e unico interprete dei videogiochi originali ad essere coinvolto nell’adattamento della HBO.

Sebbene non siano rimasti molti altri personaggi, PlayStation Studios ne annuncerà sicuramente almeno altri. Tess, che è doppiata da Annie Wersching, è già confermata per apparire nella serie. Detto questo, lei e lo spazzino preferito dai fan Bill (W. Earl Brown) potrebbero essere facilmente interpretati dai rispettivi doppiatori. Come Dandridge, Wersching e Brown assomigliano abbastanza ai modelli usati per i personaggi.

