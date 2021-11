The Last of Us: Natasha Mumba rivela di esser parte del cast della serie in un ruolo originale

La serie TV della HBO basata su The Last of Us di prossima uscita ha appena aggiunto un nuovo personaggio originale.

Sebbene i dettagli su questo personaggio siano piuttosto scarsi al momento, la sua apparizione nello show continua a dirci che questo adattamento televisivo del popolare gioco del 2013 si espanderà oltre la trama, approfondendo nuovi aspetti di questo iconico mondo, e fornirà una storia più profonda che mai in relazione ai principali protagonisti Joel ed Ellie.

Si dice che questo nuovo personaggio che apparirà in The Last of Us si chiami Kim Tembo e sarà interpretato da Natasha Mumba. La notizia di questo personaggio è venuta alla luce direttamente da Mumba, che ha rivelato nel suo profilo Instagram che interpreterà Tembo. Ulteriori dettagli relativi a Tembo non sono stati svelati da Mumba, ma dato che altri attori associati a The Last of Us hanno apprezzato il post dell’attrice, si può presumere la notizia del suo casting sia autentica.

Come già accennato, coloro che lavorano a The Last of Us sono stati chiari sul fatto che questo spettacolo apporterà alcune modifiche alla storia vista nel gioco originale. Nel complesso, lo spettacolo è incentrato sugli eventi del primo videogioco, e conterrà 10 episodi in totale, ognuno dei quali dovrebbe durare circa un’ora. Mentre molti dei personaggi che sono stati visti nel gioco appariranno nello show televisivo, gli scrittori dietro la serie stanno cercando di aggiungere anche nuovi volti al mix, da qui l’aggiunta di Mumba.

Potete vedere il post qui sotto:

Natasha Mumba is Kim Tembo in HBO's #TheLastofUs. pic.twitter.com/Mft9cCOtFZ — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) November 2, 2021

L’ultima notizia circa il cast ha rivelato che Anna Torv apparirà nella serie nei panni di Tess. Oltre alla star di Fringe, nella serie compariranno anche Jeffrey Pierce, la voce di Tommy nella serie di videogiochi, che apparirà come un personaggio diverso al fianco di Pedro Pascal, Bella Ramsey e Gabriel Luna. Anche Murray Bartlett e Con O’Neil si sono uniti al cast di The Last of Us.

Pierce si ripresenterà nei panni di Perry, un ribelle in una zona di quarantena. Bartlett sarà guest star nei panni di Frank e O’Neill sarà Bill.

Il progetto è stato annunciato per la prima volta l’anno scorso a marzo, poco prima del lancio del tanto atteso sequel, The Last of Us Parte II, che è stato finalmente rilasciato a giugno. Il sequel è diventato uno dei giochi per PlayStation 4 migliori e più venduti con oltre quattro milioni di unità vendute durante il fine settimana della sua uscita. L’adattamento della serie affronterà gli eventi del primo gioco con la possibilità di contenuti aggiuntivi basati su contenuti eliminati e concept originali. Sarà co-scritto da Craig Mazin e Neil Druckmann, che è lo scrittore, regista e direttore creativo del gioco. Kantermir Balagov è incaricato di dirigere l’episodio pilota. Il progetto servirà anche da riunione tra Mazin e Johan Renck, che hanno già lavorato insieme nell’acclamata miniserie Chernobyl. Basato sul videogioco acclamato dalla critica, The Last of Us è ambientato 20 anni dopo che la civiltà moderna è stata distrutta. Joel viene coinvolto in un trasporto di persona, per far uscire Ellie da un’oppressiva zona di quarantena. Quello che inizia come un piccolo lavoro diventa presto un viaggio brutale e straziante, poiché entrambi devono attraversare gli Stati Uniti e dipendono l’uno dall’altro per la sopravvivenza.

