The Last Of Us: Neil Druckmann e Craig Mazin parla della sequenza d’apertura del finale di stagione

Nei 10 anni trascorsi da quando The Last Of Us è arrivato per la prima volta su PS3, i fan del dramma post-apocalittico hanno avuto una grande domanda: perché, esattamente, la giovane Ellie è immune all’infezione da Cordyceps che ha causato la caduta della civiltà umana?

La sua situazione unica è un fattore chiave nella sua dinamica con la figura paterna Joel, mentre la trasporta attraverso le macerie dell’America – e attraverso il gioco sequel The Last Of Us Parte II e la storia del DLC Left Behind, i fan non hanno mai avuto una risposta definitiva.

Ora, grazie all’adattamento della serie di HBO – dal creatore del gioco Neil Druckmann e Craig Mazin di Chernobyl – quella risposta è stata ufficialmente data nel finale della prima stagione.

In una sequenza flashback, vediamo la nascita letterale di Ellie – mentre sua madre Anna (interpretata da Ashley Johnson, l’originale Ellie dei giochi) striscia in una fattoria abbandonata a metà travaglio mentre un infetto la bracca. Mentre partorisce sua figlia, viene morsa, cosa che suggella il destino di Anna, ma assicura l’immunità ad Ellie nel processo.

Come racconta Druckmann a Empire in una nuova importante intervista, l’idea è nata non molto tempo dopo che il gioco originale era finito, concepito come una possibile storia per un cortometraggio animato.

“Ho scritto una sceneggiatura del momento in cui la madre di Ellie l’ha partorita e di come è stata morsa esattamente in quel momento. Nella storia lei aveva paura: ‘Oh mio Dio, è ancora legata a me, devo tagliare il cordone ombelicale!’. E poi la storia lasciava tutto in sospeso non sapendo se l’aveva tagliato in tempo.”

I piani per quel corto sono stati accantonati. Ma quando Druckmann ha menzionato quella parte fondamentale della storia passata di Ellie in una conversazione casuale con Mazin, era chiaro che Mazin desiderava includerla nello spettacolo.

“C’è qualcosa di meraviglioso nel fatto che Ellie sia nata dalla violenza, ma anche dalla tragedia”, dice Mazin. “Che dal momento in cui fa il suo primo respiro, perde delle persone. Questa è la storia della vita di Ellie.”

Anche con due giochi e un po’ di materiale originale su cui lavorare, la serie The Last Of Us è ancora in grado di offrire molte sorprese.

