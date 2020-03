The Last of Us: Neil Druckmann ha annunciato l’arrivo di un personaggio misterioso nella serie?

Dopo la grande notizia della realizzazione di una serie su The Last of Us sviluppata dal creatore di Chernobyl, serie HBO di successo, Neil Druckmann stesso e il network che ha dato i natali a Game of Thrones, i fanta-casting sono dilaganti in rete ma principalmente per i due protagonisti, Joel e Ellie – per cui sosteniamo fermamente il casting di Nikolaj Coster-Waldau per il primo e Kaitlyn Dever per Ellie – e speriamo che venga dato uno spazio anche a Troy Baker e Ashley Johnson, interpreti del videogioco capolavoro.

Neil Druckmann pare entusiasta di portare su piccolo schermo la sua creazione, ed in occasione della festa della donna, anche se non ha ovviamente rivelato alcuni attrice collegata ai ruoli, ne ha rivelati qualcuno confermando indirettamente che nella serie compariranno Riley, Tess, Marlene, Maria e un personaggio misterioso (che si tratti di Anna?).

And now you have Ellie, Riley, Tess, Marlene, Maria, ⬜️⬜️⬜️⬜️, and a few others! 😉 https://t.co/GMozU0TaZE — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 8, 2020

Ovviamente, Ellie apparirà nell’adattamento poiché pare che la serie replicherà la trama del primo gioco. Tess, la compagna di Joel, farà la sua comparsa e sarà presente anche il leader delle Luci, Marlene. Maria si presenterà una volta che il duo avrà raggiunto l’insediamento della Contea di Jackson e la fidanzata di Ellie, Riley, avrà un ruolo nell’adattamento.

Come sapete il personaggio è stato introdotto nel DLC Left Behind, quindi potremmo aspettarci che Riley si presenti in scene ambientate prima della storia della serie, dando la caratterizzazione di lesbica a Ellie che nella storia principale non viene citata.

Nella seconda parte di The Last of Us, Ellie esce con una certa Dina, una sopravvissuta nell’insediamento della contea di Jackson. Questo è un altro nome di quattro lettere di un personaggio femminile, e la serie potrebbe iniziare a preparare la in un modo diverso, e secondo noi partendo dalla fine per concludere con l’inizio. Ciò permetterebbe quello che abbiamo detto ad inizio articolo, ovvero l’introduzione di Troy Baker e Ashley Johnson come Joel ed Ellie cresciuti, e poi altri due attori per le sequenze nel passato, o semplicemente qualcun’altra per Ellie 14enne.

