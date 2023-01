The Last of Us: Neil Druckmann parla del passaggio dal formato cinematografico a quello televisivo

Il creatore di The Last of Us, Neil Druckmann, spiega perché il videogioco era più adatto per un adattamento in serie televisiva che in un film.

Pronto per il debutto fra pochi giorni al momento della scrittura di questo articolo, The Last of Us adatterà il primo capitolo dell’amato franchise di videogiochi con lo stesso nome. Creato da Naughty Dog, The Last of Us racconta la storia di Joel ed Ellie, che viaggiano attraverso un’America post-apocalittica nella speranza che l’immunità naturale di Ellie all’orribile infezione portata dal Cordyceps possa aiutare a salvare il mondo.

L’adattamento HBO vedrà Joel interpretato da Pedro Pascal ed Ellie interpretata da Bella Ramsey, in una serie che è rapidamente diventata una delle uscite più attese del 2023. Mentre il pubblico si prepara all’arrivo di The Last of Us sugli schermi, Druckmann, il creatore del gioco e co-showrunner della serie, ha parlato di come l’adattamento sia stato inizialmente pensato come un film.

Parlando con Variety alla recente premiere di The Last of Us, Druckmann ha condiviso il modo in cui si sono rapidamente resi conto che The Last of Us si adatta meglio al formato seriale. Durkmann ha detto che le 15 ore di gioco di The Last of Us semplicemente non possono essere compresse in un film di 2 ore e che una serie ha permesso loro di esplorare adeguatamente la lenta combustione della relazione tra Joel ed Ellie.

“La risposta breve è che la storia è troppo lunga. Abbiamo provato a trasformarlo in un film, e non ha funzionato, perché quella che di solito è un’esperienza di 15 ore dovevamno comprimerla in un film di due ore. Non ha funzionato e c’era sempre qualcos’altro che saltava fuori che ritenevamo importante per la storia, e che non potevamo tenere fuori. Il formato televisivo ci ha permesso di prendere il giusto tempo per raccontare tutto, per accendere il rapporto fra Joel ed Ellie, in un viaggio lungo un anno.”

