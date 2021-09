The Last of Us: Neil Druckmann pubblica una prima foto ufficiale della serie HBO

The Last of Us è uno dei videogiochi più famosi di tutto il settore ed è uno dei gioielli della corona della Playstation e dell’arte videoludica. La storia dell’improbabile coppia composta da Joel ed Ellie negli apocalittici Stati Uniti ha creato una delle esperienze di gioco più emozionanti di sempre.

Quindi, ovviamente, quando è stato annunciato che HBO aveva cominciato a sviluppare un’adattamento live-action della famosa serie di giochi, la gente è rimasta entusiasta. Anche il casting è stato azzeccato, con Pedro Pascal e Bella Ramsey che hanno avuto l’onore di dare vita agli amati personaggi Joel ed Ellie.

Il mondo ha atteso pazientemente di avere il primo vero assaggio dello spettacolo. La cosa più simile che le persone hanno visto è una foto dell’esordio condivisa all’inizio della produzione.

Bene, ora è giunto il momento e i fan possono vedere un assaggio di come appariranno Joel ed Ellie sullo schermo.

Grazie a Neil Druckmann, il direttore creativo di The Last of Us e The Last of Us: Part II, i fan ora possono dare un primo sguardo a Bella Ramsey e Pedro Pascal nei loro ruoli di Ellie e Joel nell’adattamento HBO del franchise.

Potete vederli qui sotto:

When I first saw them on set in full costume, I was like: "Hooooooly shit! It's Joel & Ellie! 😭!"

The @HBO adaptation of @Naughty_Dog's The Last of Us is full steam ahead!

Can't wait to show you more (from all of our projects!) Happy #TLoUDay!!! pic.twitter.com/trq9N340FW

— Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) September 27, 2021