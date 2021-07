The Last of Us: Nico Parker interpreterà la figlia di Joel nella serie HBO

La star di Dumbo, Nico Parker, si unirà alla serie della HBO The Last of Us, un adattamento del popolare gioco.

Leggi anche: un rumor lascerebbe intendere HBO avesse offerto a Matthew McConaughey il ruolo di Joel

Si unirà a Pedro Pascal, Bella Ramsey e Gabriel Luna, che appariranno rispettivamente come Joel, Ellie e Tommy. Parker interpreterà la figlia di Joel.

Kantemir Balagov dirige l’episodio pilota di The Last Of Us, una coproduzione con Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint e Naughty Dog producono la serie TV, basata sul videogioco sviluppato da Naughty Dog esclusivamente per le piattaforme PlayStation.

Il progetto è stato annunciato per la prima volta l’anno scorso a marzo, poco prima del lancio del tanto atteso sequel, The Last of Us Parte II, che è stato finalmente rilasciato a giugno. Il sequel è diventato uno dei giochi per PlayStation 4 migliori e più venduti con oltre quattro milioni di unità vendute durante il fine settimana della sua uscita.

L’adattamento della serie affronterà gli eventi del primo gioco con la possibilità di contenuti aggiuntivi basati su contenuti eliminati e concept originali. Sarà co-scritto da Craig Mazin e Neil Druckmann, che è lo scrittore, regista e direttore creativo del gioco. Kantermir Balagov è incaricato di dirigere l’episodio pilota. Il progetto servirà anche da riunione tra Mazin e Johan Renck, che hanno già lavorato insieme nell’acclamata miniserie Chernobyl. Basato sul videogioco acclamato dalla critica, The Last of Us è ambientato 20 anni dopo che la civiltà moderna è stata distrutta. Joel viene coinvolto in un trasporto di persona, per far uscire Ellie da un’oppressiva zona di quarantena. Quello che inizia come un piccolo lavoro diventa presto un viaggio brutale e straziante, poiché entrambi devono attraversare gli Stati Uniti e dipendono l’uno dall’altro per la sopravvivenza.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...