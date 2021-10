The Last of Us: nuovi materiali dal set di Edmonton mostrano Joel e Ellie

Una nuova serie di foto dal set scattate dai fan di The Last of Us ha fornito un nuovo closer-look sia a Bella Ramsey nei panni di Ellie, che a Pedro Pascal nei panni di Joel.

Mentre abbiamo visto molte foto dal set che mostrano Pedro Pascal nei panni di Joel, le foto sul set di Bella Ramsey nei panni di Ellie sono state molto più difficili da trovare. Tuttavia, questa settimana le cose sono cambiate. Sfortunatamente, le foto scattate dai fan sono tutt’altro che chiare, quindi i fan non possono ancora dare una vera occhiata ai personaggi.

Ciò che le foto sembrano riaffermare è che la Ellie dello show è più grande della Ellie nel primo gioco, di almeno qualche anno, ma non sappiamo perché. Come forse saprete, c’è stata una certa divisione sul casting di Ellie in particolare, e queste nuove foto faranno poco per alleviare queste preoccupazioni.

Non è stato confermato, ma fonti dal set – i fan – affermano che le riprese a Edmonton, in Alberta, si sono concluse oggi. Se questo è il caso, non riceveremo più foto dal set da Edmonton. In questo momento, non è chiaro quale dovrebbe essere la prossima destinazione delle riprese, ma ci sono voci che sarà a Calgary e che le riprese riprenderanno probabilmente già questo fine settimana.

Di seguito, potete dare un’occhiata a tutte le nuove foto del set con Bella Ramsey nei panni di Ellie e altri personaggi, per gentile concessione di The Last of Us News:

L’ultima notizia circa il cast ha rivelato che Anna Torv apparirà nella serie nei panni di Tess. Oltre alla star di Fringe, nella serie compariranno anche Jeffrey Pierce, la voce di Tommy nella serie di videogiochi, che apparirà come un personaggio diverso al fianco di Pedro Pascal, Bella Ramsey e Gabriel Luna. Anche Murray Bartlett e Con O’Neil si sono uniti al cast di The Last of Us.

Pierce si ripresenterà nei panni di Perry, un ribelle in una zona di quarantena. Bartlett sarà guest star nei panni di Frank e O’Neill sarà Bill.

Il progetto è stato annunciato per la prima volta l’anno scorso a marzo, poco prima del lancio del tanto atteso sequel, The Last of Us Parte II, che è stato finalmente rilasciato a giugno. Il sequel è diventato uno dei giochi per PlayStation 4 migliori e più venduti con oltre quattro milioni di unità vendute durante il fine settimana della sua uscita.

L’adattamento della serie affronterà gli eventi del primo gioco con la possibilità di contenuti aggiuntivi basati su contenuti eliminati e concept originali. Sarà co-scritto da Craig Mazin e Neil Druckmann, che è lo scrittore, regista e direttore creativo del gioco. Kantermir Balagov è incaricato di dirigere l’episodio pilota. Il progetto servirà anche da riunione tra Mazin e Johan Renck, che hanno già lavorato insieme nell’acclamata miniserie Chernobyl.

Basato sul videogioco acclamato dalla critica, The Last of Us è ambientato 20 anni dopo che la civiltà moderna è stata distrutta. Joel viene coinvolto in un trasporto di persona, per far uscire Ellie da un’oppressiva zona di quarantena. Quello che inizia come un piccolo lavoro diventa presto un viaggio brutale e straziante, poiché entrambi devono attraversare gli Stati Uniti e dipendono l’uno dall’altro per la sopravvivenza.

