The Last of Us – Parte 2 è stato sommerso di critiche negative da parte degli utenti di Metacritics

The Last of Us – Parte 2 è stato appena rilasciato ed è già in fase di bombardamento negativo.

Il consenso critico per The Last of Us – Parte 2 è complessivamente positivo, e su Metacritic ha un punteggio di 95. Ma gli utenti non sono così contenti e sembra che la loro attuale valutazione sia di 3,4.

Secondo la stragrande maggioranza delle recensioni degli utenti, la lamentela principale è circa la storia con lo sviluppo del personaggio al secondo posto. Altri affermano che il gameplay “è noioso e monotono”.

Certo, ci sono altri che si lamentano del fatto che il gioco sia “SJW” (Social Justice Warrior), critica ovviamente insulsa e irrilevante, mentre altri affermano che il gioco abbia “parti SJW”, e che quelle “parti” siano irrilevanti, in quanto il gioco è “semplicemente brutto”.

Molti però ammettono che la grafica è sorprendente, solo la “trama e i personaggi” sono “deludenti”.

Potete dare un’occhiata alle recensioni degli utenti per leggerle voi stessi, semplicemente fate solo attenzione: alcuni non contengono il tag spoiler.

