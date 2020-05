The Last of Us – Parte 2: ecco il nuovo trailer del sequel di The Last of Us

Come promesso dalla Naughty Dog nella giornata di ieri, in attesa del 19 giugno, giorno in cui potremo giocare finalmente a The Last of Us – Parte 2, la compagnia ha condiviso un nuovo trailer ricco d’azione, di rabbia e sangue.

Nel trailer possiamo vedere Joel e Ellie che si rincontrano, ma a differenza del primo trailer questo nuovo ci concentra su altre sequenze, mostrandoci alcune nuove facce nel contesto post-apocalittico del videogioco creato da Neil Druckmann, e quella che sembra una campagna di morte portata avanti da Ellie per qualche motivo. L’atmosfera si percepisce come cupa, tesa e ricca di sangue e violenza, anticipando quindi i temi della sofferenza che i protagonisti affronteranno nel sequel del capolavoro videoludico.

Qui sotto potete vedere il trailer:

The Last of Us è un videogioco horror action-adventure del 2013, sviluppato da Naughty Dog e pubblicato da Sony Interactive Entertainment per PlayStation 3 e PlayStation 4.

È stato annunciato ufficialmente il 10 dicembre 2011 durante gli Spike Video Game Awards. Il gioco si è dimostrato il migliore durante l’Electronic Entertainment Expo 2012, aggiudicandosi 5 premi, tra cui il premio per la miglior presentazione, per il miglior gioco per console e per il miglior gioco originale.

Il gioco è uscito il 14 giugno 2013 e il 20 giugno in Giappone, sia in versione fisica che digitale (scaricabile dal PlayStation Store). È il primo titolo ad avere la caratteristica di poter essere giocato ancora prima del completamento del download stesso (dal 70% del completamento riuscito in poi), funzione oggi presente in tutti i videogiochi PlayStation 4.

Il 9 aprile 2014 viene annunciata sul PlayStation Blog una versione del gioco “rimasterizzata” per Ps4, intitolata The Last of Us Remastered. Questa presenta texture più definite, luci ed ombre migliorate, una risoluzione nativa di 1080p ed un framerate di 60 fps. Contiene inoltre un documentario sulle cinematiche di gioco e tutti i contenuti scaricabili inclusi nel gioco originale, con l’aggiunta di un nuovo capitolo giocabile solo al termine dell’avventura principale. Il capitolo è intitolato Left Behind. A differenza degli altri capitoli della storia, parte di questo è cronologicamente avvenuta prima degli eventi di The Last of Us. L’uscita per PlayStation 4 è avvenuta il 29 luglio 2014.

L’11 novembre 2014 viene pubblicato The Last of Us: Game of the Year Edition per PlayStation 3. Quest’edizione include le espansioni scaricabili direttamente nel disco di gioco, così come era avvenuto nella versione per PS4.

Il 3 dicembre 2016 è stato annunciato The Last of Us Part II, il sequel che vede come protagonista una Ellie ormai diciannovenne.

