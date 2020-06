The Last of Us – Parte 2: il co-sceneggiatore rivela che hanno dovuto tagliare molti contenuti dal gioco

Naughty Dog sta prendendo a cuore il mantra “vai alla grande o torna a casa” con l’imminente The Last of Us – Parte 2.

Con circa 25-30 ore di gioco, il sequel è pronto per diventare il gioco più grande e ambizioso che il venerato studio abbia mai realizzato (che, guardando il loro curriculum, dice molto). Ma, a quanto pare, se le cose fossero andate un po’ diversamente durante lo sviluppo, The Last of Us – Parte 2 avrebbe potuto finire per essere un gioco molto più lungo di quanto non lo sia già.

Parlando in un’intervista con Sector, il co-sceneggiatore del gioco Halley Gross ha rivelato che durante lo sviluppo, Naughty Dog ha dovuto tagliare “un sacco” di contenuti dal gioco, che dice è stata una delle cose più difficili che lo studio ha dovuto fare nel lungo periodo di sviluppo.

Gross ha spiegato che il direttore creativo Neil Druckmann era responsabile di tutte quelle decisioni e che il fatto che qualcosa sarebbe finito o meno nel gioco finale dipendeva da quanto bene si adattava alla più ampia e coerente esperienza.

“Abbiamo un enorme studio con un sacco di persone di talento che hanno grandi idee e abbiamo dovuto scegliere quali di queste grandi idee sarebbero rimaste nel gioco, quali si sarebbero adattate alla storia e quali si sarebbero discostate da esso”, ha detto Gross. “Alla fine, tutto doveva corrispondere all’argomento. Neil era responsabile di tutto, indipendentemente dal fatto che corrispondesse al tema in termini di narrazione, comportamento dell’intelligenza artificiale o lato artistico. Tutto doveva corrispondere al tema centrale. La parte più difficile è stata tagliare il contenuto, in quanto ci sono molte cose che non sono riuscite a entrare nel gioco finale.”

Lo sviluppo del gioco è, ovviamente, un processo iterativo e il contenuto e le idee che vengono tagliati dai giochi durante la produzione sono eventi molto comuni.

Tuttavia, potrebbe essere interessante un giorno mettere le mani sui dettagli di ciò che Naughty Dog non ha ritenuto adatto al gioco prima di tagliarlo.

