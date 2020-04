The Last of Us – Parte 2: Sony e Naughty Dog stanno lavorando sodo per lanciare il gioco “il più presto possibile”

Se le cose fossero andate bene, ora saremmo a un mese e mezzo di distanza dalla tanto attesa uscita di The Last of Us – Parte 2, ma con il recente ritardo del gioco non si sa quando finalmente avremo per le mani l’opera della Naughty Dog.

Anche se non c’è modo di dire – dato il ritardo indefinito – quando uscirà il gioco, sembra che Sony e Naughty Dog abbiano abbassato la testa bassa per comprendere un modo per rilasciare il gioco il prima possibile.

In un recente tweet, il direttore del gioco, Neil Druckmann, ha affermato che entrambe le parti stanno “lavorando sodo” per assicurarsi che il gioco venga lanciato “il prima possibile”. Anche se questo non ci dà davvero un’idea di quale sarà la nuova data di rilascio, possiamo almeno prendere a cuore il fatto che lo sviluppatore e l’editore stanno cercando di far uscire il gioco il prima possibile.

Non molto tempo fa, è emerso anche che Sony e Naughty Dog stanno prendendo in considerazione una prima versione digitale del gioco, mentre escogitano una logistica legata al dettaglio per il suo lancio. Detto questo, The Last of Us – Parte 2 è da poco sparito dal PlayStation Store, mentre Sony ha anche iniziato a emettere rimborsi per i preordini digitali.

Tutto ciò che possiamo sperare a questo punto è che la situazione migliori rapidamente, e per più ragioni oltre il rilascio di un gioco. Per fortuna, ha detto che il gioco ha quasi quasi terminato lo sviluppo, quindi almeno questo non sarà un ostacolo per Sony.

😳 This fan trailer is so damn good, had to come back to twitter to share. (We’re still working hard with Sony to get you the game as soon as possible.) Now returning to my social media cleanse. ❤️ https://t.co/ppnGvT7tES — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) April 10, 2020

Mi piace: Mi piace Caricamento...