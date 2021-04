The Last of Us Parte 2: un report lascia intendere il gioco non avrà DLC a causa del remake per PS5

Secondo quanto riferito dal reporter di Bloomberg, Jason Schreier, un DLC per The Last of Us Parte 2 era in lavorazione, ma il progetto non si è mai materializzato completamente.

Parlando al MinnMax Show, Schreier ha discusso dei progetti a cui sta lavorando lo staff della Naughty Dog mentre attende che il prossimo grande progetto dello studio lasci la pre-produzione. Alcuni di loro stanno lavorando a un progetto multiplayer inteso come multiplayer di The Last of Us Parte 2, mentre altri sarebbero stati delocalizzati per dare una mano con il remake di The Last of Us per PS5.

Secondo Schreier, tuttavia, al momento non ci sono piani per espandere The Last of Us Parte 2: “Credo che a un certo punto [Naughty Dog] stesse pensando al DLC, ma non credo che si sia mai realizzato”, ha detto. Non è chiaro in quale fase della produzione si trovassero i contenuti aggiuntivi, e Schreier dice che lo studio “potrebbe ancora fare qualcosa”, ma sembra che il progetto sia stato accantonato, almeno per ora.

Questo è più o meno in linea con ciò che Naughty Dog ha detto in passato – a giugno, il co-presidente Neil Druckmann ha detto che non c’erano “piani” per DLC del sequel. Detto questo, è ancora una sorpresa che lo studio si stia allontanando da contenuti narrativi extra, in particolare considerando il DLC Left Behind del gioco originale e la maggiore ampiezza di personaggi a cui il DLC sequel potrebbe attingere.

Lo stesso Schreier afferma che ci sono molte opportunità per Naughty Dog di cambiare idea, anche se a quasi un anno dal rilascio la potenziale finestra per i contenuti aggiuntivi potrebbe chiudersi. Ad ogni modo, vale la pena ricordare che questo è ben lungi dall’essere un annuncio ufficiale e, al posto di una parola di Naughty Dog o Sony, il successo di The Last of Us significa che tutto è possibile.

Fonte

