The Last of Us – Parte 2: una nuova featurette esplora il mondo di gioco e i nemici

Lo sviluppatore Naughty Dog e PlayStation hanno pubblicato la video anticipazione finale della loro serie che caratterizzano The Last of Us – Parte 2, e l’ultimo dei quattro si concentra specificamente sul mondo del gioco.

Se stai cercando di saperne di più sulle nuove location, le fazioni e le minacce in agguato nel sequel in arrivo, il nuovo video è quello che fa per te. Un avvertimento: sebbene non sia esattamente pieno di spoiler dato che è, sai, fatto apposta per le persone appassionate al gioco, include una serie di dettagli che un giocatore potrebbe altrimenti incontrare solo giocando.

Il video, che puoi vedere sopra, è caratterizzato dal regista Neil Druckmann, dai co-director Kurt Margenau e Anthony Newman, dal capo della narrativa Halley Gross e dall’art director John Sweeney che parlano di come il mondo è stato costruito e progettato in modo tale da comunicare alcune opzioni ai giocatori.

Di volta in volta, il pericolo e la tensione sono enfatizzati, con le decisioni di Ellie messe costantemente e intenzionalmente in bilico. Sono anche presenti alcuni dettagli sulle nuove fazioni e sui nemici, incluso il motivo per cui fanno quello che fanno, e sì, parlano anche dei cani che hanno nomi.

Nel caso lo avessi perso, PlayStation ha anche recentemente ospitato State of Play incentrato proprio su The Last of Us – Parte 2 e rilasciato uno spot esteso in CGI foto realistica.

Qui sotto potete vedere la featurette:

