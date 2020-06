The Last of Us Parte II: Bend Studios, Sucker Punch e Media Molecule celebrano il successo del titolo

Dal passato 19 giugno, lo scorso venerdì, finalmente il tanto atteso titolo della Naughty Dog, The Last of Us Parte II, è stato reso disponibile e come accade piuttosto spesso con produzioni di questo genere (una cosa analoga successe fra Horizon: Zero Dawn, God of War e The Witcher 3: Wild Hunt), i competitor dello stesso mercato videludico, sopratutto di quello Sony, si approcciano al nuovo successo celebrando il lancio del titolo.

Come sapete, sul sito web Metacritic, stando alle recensioni aggregate nel sito, The Last of Us Part II ha avuto un voto di 95/100 basato su 94 recensioni, mentre l’user score è di 3,8/10 su 45.208 voti. I recensori hanno elogiato la trama, la modalità di gioco e la grafica, mentre gli utenti hanno criticato la trama debole e la mancanza di sviluppo dei personaggi, pur lodandone la grafica.

Ma con una veloce ricerca online possiamo vedere le celebrazioni di Bend Studios, Sucker Punch e Media Molecule, che su Twitter hanno espresso la loro contentezza per il titolo piubblicando immagini dei loro personaggio assieme a Ellie o altri, e nel caso di Media Molecule, addirittura un video draw di Ellie con in mano la sua chitarra.

Qui sotto potete vedere le reazioni:

Congratulations to all of our friends over at @Naughty_Dog on the long-awaited release of #TheLastofUsPartII! Mind if we hitch a ride? #TLOU2 #DaysGone pic.twitter.com/ao71x8yhrr — Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) June 19, 2020

“I will never have friends like the ones I have with PlayStation. Jesus, does anyone?” Huzzah my @Naughty_Dog friends. What you have done is nothing short of astonishing. It made me tense, anxious, excited, sad and jealous I didn’t make it. Proud of you.❤️ Image: Luke Berliner pic.twitter.com/izZSeHT3Qu — Cory Balrog 🖖 (@corybarlog) June 19, 2020

A gigantic and well-deserved CONGRATULATIONS to our friends at @Naughty_Dog on the launch of #TheLastofUsPartII today! We can't wait to play all weekend! (art by Sucker Punch artist @EdwardPun1!) pic.twitter.com/MmGgwuZT08 — Ghost of Tsushima 🎮 July 17 (@SuckerPunchProd) June 19, 2020

From everyone at Media Molecule, congratulations to @Naughty_Dog on launch day! This art piece was created by our Art Director, Kareem Ettouney, in #DreamsPS4. #MadeInDreams 💖🌺 pic.twitter.com/3f78pn3SY4 — Media Molecule (@mediamolecule) June 19, 2020

Cinque anni dopo… Dopo un pericoloso viaggio attraverso gli Stati Uniti flagellati dalla pandemia, Ellie e Joel si stabiliscono in Wyoming. La vita in comunità garantisce loro una nuova stabilità, nonostante la costante minaccia degli infetti e dei sopravvissuti più disperati. Ma quando un inatteso evento compromette quegli equilibri, Ellie decide di intraprendere un nuovo viaggio. Questa volta per ottenere giustizia. La caccia ai responsabili, tuttavia, le riserverà strazianti ripercussioni fisiche ed emozionali.

The Last of Us Part II è un videogioco survival con elementi action e stealth e sfumature horror ambientato in un mondo chiuso. Il giocatore può usare armi da fuoco e armi improvvisate per difendersi contro gli esseri umani ostili, i cannibali o creature infettate dal Cordyceps. La modalità di gioco, riprende e perfeziona quella vista nel precedente titolo. Quando il giocatore controlla il personaggio giocante (Ellie), potrà muoversi liberamente all’interno dell’ambiente di gioco, saltando e scalando da un punto all’altro. Il giocatore può strisciare per terra in posizione prona per fuggire dai nemici, senza farsi sentire. Nel gioco, il giocatore potrà farsi assistere da un personaggio non giocante. Alcuni eventi nel gioco sono ambientati a Portland e Seattle.

Il gioco vede il ritorno della “Modalità di ascolto”, che permette al giocatore di individuare i nemici attraverso un elevato senso dell’udito, indicato come contorni visibili attraverso pareti e oggetti. Il giocatore può raccogliere degli integratori, per migliorare le proprietà abilità, tramite un apposito albero. I rami principali dell’albero delle abilità, sono: Sopravvivenza, Creazione e Stealth.

L’uscita di The Last of Us Part II, inizialmente prevista il 21 febbraio 2020, era stata rimandata a data da destinarsi a causa della pandemia di COVID-19. Con un annuncio a sorpresa su PlayStation Blog, Sony, il 27 aprile 2020, ha confermato che l’uscita del gioco era prevista per il 19 giugno dello stesso anno

