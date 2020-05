The Last of Us – Parte II: in arrivo uno state of play interamente dedicato al titolo

Dopo Ghost of Tsushima è in arrivo uno state of play interamente dedicato a The last of us – parte II.

Il 19 giugno uscirà finalmente la prossima esclusiva PlayStation che tutti noi attendiamo da anni e anni: The last of us – parte II. Sequel del capolavoto firmato Naughty Dog uscito nel 2013, The last of us II sta tenendo tutti con il fiato sospeso in attesa di vedere quali nuove sfide dovrà affrontare la nostra Ellie insieme a Joel, pronti per farci piangere come agnellini una seconda volta.

Manca ancora qualche dettaglio da svelare sul fronte tecnico e di gameplay. Tutti aspetti che verranno approfonditi nella giornata di domani con uno state of play interamente dedicato al titolo.

Sony ha infatti annunciato l’arrivo di uno state of play dedicato al titolo Naught Dog per il 27 maggio alle 22:00 ora italiana sul canale YouTube di PlayStation.

Qui il video di annuncio.

This Wednesday, we'll be sharing another glimpse into #TheLastofUsPartII and an all-new extended gameplay sequence on State of Play. Don't miss it. https://t.co/vti1sKCkAI pic.twitter.com/AocztmzY2b — Naughty Dog (@Naughty_Dog) May 25, 2020

Qui la dichiarazione ufficiale di PlayStation Blog:

Ciao a tutti! Stiamo apportando le ultime modifiche al nuovo episodio di State of Play, previsto mercoledì 27 maggio alle 22:00 ora italiana su YouTube. Per circa 25 minuti, Neil Druckmann, direttore di The Last of Us Parte II, illustrerà nel dettaglio le dinamiche, i pericoli e il mondo di gioco del nuovo progetto, in arrivo su PS4 il prossimo 19 giugno. A conclusione, presenterà un lungo filmato di gioco inedito. Un appuntamento da non perdere! Questo episodio non includerà aggiornamenti relativi a PS5, ma solo un approfondimento su The Last of Us Parte II. Non perdete la trasmissione su YouTube questo mercoledì. Vi aspettiamo!

The last of us – Parte II è un videogioco firmato Naughty Dog, esclusiva Sony, in arrivo il 19 giugno 2020, sotto la direzione di Neil Druckman e Anthony Newman. Il titolo è sequel del videogioco del 2013 The last of us.

La colonna sonora è stata composta da Gustavo Santaolalla.

