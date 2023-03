The Last of Us: secondo alcuni Bella Ramsey ha anticipato un ruolo minore per Pedro Pascal nella seconda stagione

Secondo una delle star di The Last of Us di HBO, Pedro Pascal – che interpreta Joel Miller nella serie – avrà un ruolo ridotto nella seconda stagione.

L’adattamento del capolavoro PlayStation di HBO è stato un enorme successo per la rete, battendo tutti i tipi di record con la sua prima stagione distribuita lungo nove settimane. La serie è stata un tale successo che la Stagione 2 ha avuto il via libera prima ancora che la Stagione 1 finisse.

Anche se non si sa molto sull’imminente seconda stagione, Pascal si è lasciato sfuggire che “c’è una possibilità” che le riprese inizino nella seconda parte del secondo blocco di mesi di quest’anno.

Ha detto specificatamente che gli showrunner Craig Mazin e Neil Druckmann “non hanno intenzione di raccontare storie oltre quelle viste nel gioco”, quindi dopo la rivisitazione abbastanza battuta sostenuta del primo The Last of Us, il pubblico può prevedere un adattamento simile anche per The Last of Us Part II – si spera con più violenza e più infetti.

La star di The Last of Us, Bella Ramsey, ha recentemente anticipato che i fan vedranno meno il Joel di Pedro Pascal nella seconda stagione della serie HBO.

Parlando a Entertainment Tonight e al podcast The Last of Pods di Comcbook, Ramsey ha sottolineato di essere “davvero entusiasta” per la seconda stagione e non vede l’ora di “tornare in Canada” con “Pedro [Pascal] per un po’”.

“Sono davvero emozionata. Mi sembra ancora surreale che andremo avanti di nuovo. Ma anche… non voglio entrare nel dettaglio confrontandola con l’esperienza della prima stagione. La prima stagione di The Last of Us è stata l’anno migliore della mia vita e non sarà lo stesso ovviamente con la seconda. Quindi devo solo arrivare sul set e pensare: ‘Questa è la stagione 2 e ho adorato la stagione 1, ma sarà diversa’. Voglio solo tornare in Canada con Craig Mazin e Pedro [Pascal] per un po’. Sarà davvero bello. Sono davvero entusiasta.”

Questo “per un po’” secondo alcuni potrebbe potenzialmente suggerire un ruolo minore per la figura paterna post-apocalittica di Pascal nella seconda stagione.

