The Last of Us: Troy Baker parla del primo giorno sul set della serie HBO

Troy Baker, protagonista dei giochi originali di The Last of Us, ricorda il suo primo giorno sul set dell’adattamento televisivo live-action della HBO.

Guidata da Pedro Pascal nei panni di Joel Miller, The Last of Us si è affermata come una delle uscite più attese della HBO, con la serie che arriverà finalmente sugli schermi all’inizio del 2023. La serie vedrà Pascal recitare al fianco di Bella Ramsey che interpreterà Ellie, una giovane ragazza che inconsapevolmente detiene la cura per un orribile fungo che ha distrutto la società e trasformato gli Stati Uniti in una terra desolata apocalittica.

Questa tanto attesa serie di The Last of Us arriva come un adattamento diretto dell’amato franchise di videogiochi creato dallo sviluppatore Naughty Dog. A parte una leggera modifica alla sequenza temporale, la serie seguirà gran parte della stessa storia e personaggi del gioco, con Baker che ha fornito la voce di Joel e Ashley Johnson che hanno doppiato Ellie sia in The Last of Us Part I del 2013 che nel secondo.

È stato confermato che sia Baker che Johnson avranno ruoli nella serie per ora sconosciuti. Il mese scorso, HBO ha offerto al pubblico il miglior assaggio di The Last of Us quando è stato rilasciato il primo trailer ufficiale, che mostra Pascal e Ramsey nei loro nuovi entusiasmanti ruoli e alcune delle varie ambientazioni simili al gioco in cui si svolgerà lo spettacolo.

Con il coinvolgimento segreto di Baker nella serie che ha entusiasmato molti, l’attore ora parla del suo primo giorno sul set di The Last of Us della HBO in una recente intervista con ComicBookMovie (via SR).

Baker ha anticipato la reazione di meraviglia che ha avuto con la controparte live-action del suo personaggio, Pascal, prima di condividere che il suo primo giorno sul set è stato un vero momento “pizzicami” per lui. L’attore descrive in dettaglio quanto sia stato surreale vedere le scene del gioco prendere vita intorno a lui, affermando che non avrebbe mai creduto che questo potesse essere qualcosa che sarebbe successo.

“Ho avuto una conversazione meravigliosa con Pedro che conserverò fino a dopo la messa in onda della serie, quindi non ci sono spoiler a riguardo, ma posso sicuramente dire che il mio primo giorno sul set ho potuto dare un’occhiata a questa bellissima location… e dovevo pizzicarmi, non potevo credere che fossimo lì. Se fossi tornato indietro di dieci anni fa e avessi detto: ‘Questa audizione a cui stai partecipando per questo gioco… non hai idea di quanto successo avrà e come sarà accolta dalle persone. Oh, e andrai in Canada per girare una delle serie HBO più costose che siano mai state fatte prima!’. Non mi sarei mai creduto.”

