The Last of Us: un rumor lascerebbe intendere HBO avesse offerto a Matthew McConaughey il ruolo di Joel

HBO ha offerto a Matthew McConaughey un ruolo importante in The Last of Us, ma secondo un nuovo rapporto, la star di Hollywood ha rifiutato il ruolo.

HBO non ha ancora rivelato l’intero cast di The Last of Us, ma sappiamo chi interpreterà i due personaggi più importanti dell’adattamento televisivo: Ellie e Joel. La prima è interpretata da Bella Ramsey, mentre il secondo è Pedro Pascal.

Come ci si poteva aspettare, la reazione a questi annunci di casting è stata un mix, che in una certa misura era inevitabile. Detto questo, mentre è possibile che Ramsey sia stata la prima scelta per interpretare Ellie, secondo un nuovo rapporto, Pascal non era la scelta iniziale di Joel.

Secondo l’insider DanielRPK, quindi prendete la cosa con le dovute pinze, prima di affidare il ruolo principale alla star di The Mandalorian, HBO avrebbe contattato Matthew McConaughey per il ruolo. Sfortunatamente, per i fan della star del cinema, a quanto pare l’attore ha rifiutato l’offerta.

Tutto ciò diventa ancora più interessante se si crede ai rapporti precedenti, anche la star di Blade, Mahershala Ali, è stata presa in considerazione per il ruolo prima di Pascal, ma ovviamente si tratta solo di rumor senza fondamento. E’ più che ovvio fosse solo una delle tante fake news che girano online, e probabilmente anche questa attorno a McConaughey lo è, ma non possiamo dirlo con certezza.

In ogni caso, se questi rapporti fossero accurati, Pascal non è stata ne la prima, ne la seconda scelta, quando è arrivato il momento di scegliere Joel. Questo significa che i fan dovrebbero essere preoccupati per lo spettacolo? No, non necessariamente, visto che succede spesso nel mondo del casting. Tuttavia, non c’è dubbio che lo spettacolo avrebbe più fascino se avesse utilizzato McConaughey, o il preferito da molti, Nikolaj Coster-Waldau.

