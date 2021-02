The Last of Us: un rumor lascia intendere che HBO abbia offerto a Mahershala Ali il ruolo di Joel

Secondo quanto riferito, l’adattamento televisivo della HBO di The Last of Us avrebbe offerto all’attore Mahershala Ali il ruolo principale di Joel.

Se la voce dovesse rivelarsi veritiera, questo sarebbe il primo annuncio di casting di qualsiasi tipo da allegare alla produzione della serie HBO da quando lo spettacolo è stato approvato nel novembre del 2020. Che sia accurato o meno, le voci sul casting lasciano ancora molti altri personaggi chiave senza attori, a meno che non vengano alla luce ulteriori annunci o voci.

L’ultima sulla potenziale scelta di casting per The Last of Us della HBO arriva da The Illuminerdi (via CB), quindi è da prendere con le pinze, che ha detto che ad Ali era stato offerto il ruolo di Joel. Anche se nessun altro attore è stato menzionato nella notizia, è stato detto Ali sombrerebbe proprio interessato al ruolo, sempre supponendo che la voce sia accurata.

Attendiamo conferme o smentite ufficiale da parte della produzione o di Ali stesso. Questo potrebbe scontentare i fan di The Last of Us, che hanno proposto molto spesso Nikolaj Coster-Waldau.

