The Last of Us: una serie di foto dal set mostrano l’allestimento della sequenza del prologo

Le nuove immagini dal set di The Last of Us danno uno sguardo ravvicinato alla produzione della serie HBO, con probabilmente quello che sembra il set del prologo.

The Last of Us, la prima serie televisiva dello studio PlayStation Productions di Sony, è basata sull’omonima serie di videogiochi della Naughty Dog. Il co-presidente di Naughty Dog, Neil Druckmann, è produttore esecutivo e co-sceneggiatore della serie assieme a Craig Mazin di Chernobyl. La prima stagione, composta da dieci episodi realizzati con un budget a otto cifre l’uno, dovrebbe adattare ed arricchire gli eventi del primo gioco.

The Last of Us si svolge in un mondo post-apocalittico devastato da infetti e segue lo sfinito contrabbandiere Joel, incaricato di scortare un’adolescente, Ellie, attraverso il paese. All’inizio di quest’anno, è stato annunciato che gli attori di Game of Thrones, Pedro Pascal e Bella Ramsey, avrebbero interpretato i personaggi, rispettivamente. Insieme a loro c’è Nico Parker nei panni della figlia di Joel, Sarah, Gabriel Luna nei panni di Tommy e Merle Dandridge che riprende il ruolo di Marlene dai giochi, il leader di una milizia rivoluzionaria, Le Luci.

Ora, la produzione della serie è ufficialmente iniziata a Calgary, Alberta, Canada, e le foto del cast e del set stanno comparendo online.

Le foto di The Last of Us della HBO sono emerse online per gentile concessione di Necromonica1 su Twitter, un fan che è entrato sul set dello show. Anche se le foto e i video non mostrano nessuno degli attori, mostrano quello che sembra essere una strada dell’Alberta che viene trasformata in Austin, Texas, dove inizia il primo gioco di The Last of Us.

Potete dare un’occhiata qui sotto:

Cops on TLOU pic.twitter.com/EaBRlCZZzH — Ted’s desk 🧛‍♀️ 🇨🇦 kindness is punk (@necromonica1) July 19, 2021

Walking down the road omg omg pic.twitter.com/3GDYiah61Z — Ted’s desk 🧛‍♀️ 🇨🇦 kindness is punk (@necromonica1) July 19, 2021

Another shot from the set for my TLOUsers… yep that’s my name for fans and I say it with the greatest amount of love in my heart ❤️TLOUve you pic.twitter.com/84FqSsGt3A — Ted’s desk 🧛‍♀️ 🇨🇦 kindness is punk (@necromonica1) July 21, 2021

Some close ups from the set of TLOU pic.twitter.com/d81HFczjUW — Ted’s desk 🧛‍♀️ 🇨🇦 kindness is punk (@necromonica1) July 20, 2021

Il progetto è stato annunciato per la prima volta l’anno scorso a marzo, poco prima del lancio del tanto atteso sequel, The Last of Us Parte II, che è stato finalmente rilasciato a giugno. Il sequel è diventato uno dei giochi per PlayStation 4 migliori e più venduti con oltre quattro milioni di unità vendute durante il fine settimana della sua uscita.

L’adattamento della serie affronterà gli eventi del primo gioco con la possibilità di contenuti aggiuntivi basati su contenuti eliminati e concept originali. Sarà co-scritto da Craig Mazin e Neil Druckmann, che è lo scrittore, regista e direttore creativo del gioco. Kantermir Balagov è incaricato di dirigere l’episodio pilota. Il progetto servirà anche da riunione tra Mazin e Johan Renck, che hanno già lavorato insieme nell’acclamata miniserie Chernobyl.

Basato sul videogioco acclamato dalla critica, The Last of Us è ambientato 20 anni dopo che la civiltà moderna è stata distrutta. Joel viene coinvolto in un trasporto di persona, per far uscire Ellie da un’oppressiva zona di quarantena. Quello che inizia come un piccolo lavoro diventa presto un viaggio brutale e straziante, poiché entrambi devono attraversare gli Stati Uniti e dipendono l’uno dall’altro per la sopravvivenza.

