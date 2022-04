The Last of Us: una serie di materiali leak dal set mostra alcune famose scene del videogioco

Nuovi video e Nuove foto dal set dell’adattamento di The Last of Us della HBO sono approdate online, e fra queste ci sono alcune che paiono rivelare che Ellie indosserà una delle maglie più memorabili del gioco nello spettacolo, ma non solo.

Leggi anche: il Chief Content Officer di HBO precisa quando arriverà la serie

I personaggi nei giochi di The Last of Us non sono esattamente noti per il loro senso della moda, motivo per cui la maggior parte delle foto dal set che abbiamo visto finora del Joel di Pedro Pascal e della Ellie di Bella Ramsey sono state poco sensazionali. Tuttavia, queste foto mostrano Bella Ramsey con una maglietta che i fan di Ellie dovrebbero conoscere molto bene.

🚨 New exclusive photos of Bella Ramsey (Ellie) and Pedro Pascal (Joel) filming The Last of Us in Calgary. 📸 Marian Martinez pic.twitter.com/SXilqYcQ9x — The Last of Us HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) April 7, 2022

Ma aldilà del senso della moda, ciò che ci ha interessato maggiormente viene da alcuni video molto interessanti, che i fan dei videogiochi riconosceranno sicuramente.

Il nuovo filmato dal set ha mostrato un interessante first-look alla versione dello show della malvagia banda di Cacciatori. Come sapete, la trama del gioco vede Joel trasportare lungo il paese Ellie, immune al virus che trasforma le genti in infetti famelici, e lungo la strada incontra un gruppo di antagonisti molto interessanti, che nascondono un terribile segreto.

Durante il viaggio di Joel ed Ellie sono costretti a passare attraverso la città di Pittsburgh, in Pennsylvania. È lì che i due cadono in un’imboscata da parte di un gruppo di Cacciatori, una banda spietata che attira ignari sopravvissuti in città per rubare i loro rifornimenti e non solo. Joel ed Ellie si imbattono in Henry e Sam, ritardatari di un gruppo precedentemente attaccato, che si stanno nascondendo mentre cercano una via sicura per uscire dalla città.

I recenti filmati condivisi da @TheLastofUsTV offrono ai fan un first-look ai Cacciatori. Il video mostra un’inquadratura nitida del cacciatore, completo di un guardaroba sporco e consumato, mentre spara con il fucile da dietro un camioncino coperto di muschio e ruggine. L’attore prende di mira il suo obiettivo prima che cada in ginocchio, apparentemente colpito da un assalitore invisibile. Sebbene non ci siano lampi di sangue o altro, molto probabilmente questi effetti verranno aggiunti da un team di effetti visivi durante la post-produzione.

endure and survive pic.twitter.com/UnNoKJd2oq — ؘThe Last of Us TV (@TheLastofUsTV) April 6, 2022

Ma non solo, perché in un’altra serie di materiale leak dal set, si è potuta vedere la costruzione di una scena particolare, sempre nella solita ambientazione, in cui un camion si è schiantato contro una lavanderia a gettoni, e alcuni individui armati entrano nell’edificio. Come sappiamo, dopo una deviazione forzata, Joel e Ellie sono costrutti a fuggire a tutta birra per le strade della città, per essere poi speronati, cosa che li porta a schiantarsi proprio in una lavanderia a gettoni.

"I didn't get a video unfortunately but they just filmed a scene of a truck crashing into the laundromat" 📸 u/atmosphericentry #TheLastofUs pic.twitter.com/VjrfLBtTm2 — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) April 5, 2022

Fra le ultime notizie circa il cast, Nick Offerman è stato assunto per interpretare Bill in un’operazione di re-casting. O’Neill era stato precedentemente annunciato per il ruolo di guest star, ma secondo un individuo a conoscenza della situazione, è stato costretto a ritirarsi dallo spettacolo a causa di un conflitto di programmazione. Offerman apparirà come Bill al fianco di Murray Bartlett come Frank, due sopravvissuti post-pandemia che vivono da soli nella loro città isolata.

Prima di questa, l’ultima notizia circa il cast ha rivelato che Anna Torv apparirà nella serie nei panni di Tess. Oltre alla star di Fringe, nella serie compariranno anche Jeffrey Pierce, la voce di Tommy nella serie di videogiochi, che apparirà come un personaggio diverso al fianco di Pedro Pascal, Bella Ramsey e Gabriel Luna. Anche Murray Bartlett e Con O’Neill si sono uniti al cast di The Last of Us, ma quest’ultimo si è ritirato. Pierce si ripresenterà nei panni di Perry, un ribelle in una zona di quarantena. Bartlett sarà guest star nei panni di Frank e O’Neill sarà Bill.

Il progetto è stato annunciato per la prima volta l’anno scorso a marzo, poco prima del lancio del tanto atteso sequel, The Last of Us Parte II, che è stato finalmente rilasciato a giugno. Il sequel è diventato uno dei giochi per PlayStation 4 migliori e più venduti con oltre quattro milioni di unità vendute durante il fine settimana della sua uscita.

L’adattamento della serie affronterà gli eventi del primo gioco con la possibilità di contenuti aggiuntivi basati su contenuti eliminati e concept originali. Sarà co-scritto da Craig Mazin e Neil Druckmann, che è lo scrittore, regista e direttore creativo del gioco. Kantermir Balagov è incaricato di dirigere l’episodio pilota. Il progetto servirà anche da riunione tra Mazin e Johan Renck, che hanno già lavorato insieme nell’acclamata miniserie Chernobyl.

Basato sul videogioco acclamato dalla critica, The Last of Us è ambientato 20 anni dopo che la civiltà moderna è stata distrutta. Joel viene coinvolto in un trasporto di persona, per far uscire Ellie da un’oppressiva zona di quarantena. Quello che inizia come un piccolo lavoro diventa presto un viaggio brutale e straziante, poiché entrambi devono attraversare gli Stati Uniti e dipendono l’uno dall’altro per la sopravvivenza.

Mi piace: Mi piace Caricamento...