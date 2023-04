The Last Voyage of the Demeter: ecco il trailer del film di André Øvredal basato sul Dracula di Bram Stoker

Nasce la leggenda di Dracula. Guarda ora il trailer di The Last Voyage of the Demeter, nei cinema l’11 agosto.

Basato su un singolo agghiacciante capitolo del romanzo classico di Bram Stoker, Dracula, The Last Voyage of the Demeter racconta la terrificante storia della nave mercantile Demeter, che fu noleggiata per trasportare un carico privato – cinquanta casse di legno senza contrassegno – dalla Carpazia a Londra. Strani eventi accadono all’equipaggio condannato mentre tentano di sopravvivere al viaggio oceanico, perseguitato ogni notte da una presenza maligna a bordo della nave. Quando finalmente la Demeter arriva al largo delle coste dell’Inghilterra, è ormai un relitto abbandonato. Dell’equipaggio non c’è traccia.

Il film è interpretato da Corey Hawkins (In the Heights, Straight Outta Compton) nei panni di Clemens, un medico che si unisce all’equipaggio della Demeter, Aisling Franciosi (Game of Thrones, The Nightingale) come un clandestino inconsapevole, Liam Cunningham (Game of Thrones, Clash of the Titans) nel ruolo del capitano della nave e David Dastmalchian (Dune, il franchise di Ant-Man) come primo ufficiale.

Nel film ci sono anche Jon Jon Briones (Ratched, American Horror Story), Stefan Kapicic (film di Deadpool, Better Call Saul), Nikolai Nikolaeff (Stranger Things, Bruised) e Javier Botet (It films, Mama).

Da DreamWorks Pictures e dai produttori di Zodiac e Black Swan, The Last Voyage of the Demeter è diretto dal virtuoso dell’horror norvegese André Øvredal (Scary Stories To Tell in the Dark, Trollhunter), da una sceneggiatura di Bragi F. Schut (Escape Room), Stefan Ruzowitzky (The Counterfeiters) e Zak Olkewicz (l’imminente Bullet Train), basato sul capitolo “The Captain’s Log” del Dracula di Bram Stoker.

Il film è prodotto da Brad Fischer e dal produttore candidato all’Oscar® Mike Medavoy e Arnold Messer per Phoenix Pictures ed è prodotto da Matthew Hirsch.

