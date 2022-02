The Legend of Vox Machina: ci sarà una seconda stagione della serie Critical Role?

La prima stagione di The Legend of Vox Machina si è appena conclusa, ma i fan possono tirare un sospiro di sollievo sapendo che la stagione 2 è già stata ordinata.

La maledizione del videogioco/gioco da tavolo che cerca di trovare nuova vita nell’adattamento televisivo è ufficialmente spezzata? Per prima cosa è arrivato Castlevania, prima che grandi titoli del calibro di Arcane e DOTA: Dragon’s Blood portassero gli adattamenti TV di giochi a un nuovo livello.

Ora dobbiamo ringraziare Critical Role e Amazon Studios per la fantastica serie animata ispirata a Dungeons & Dragons, The Legend of Vox Machina.

La serie si è appena conclusa, con i suoi ultimi tre episodi rilasciati di recente, ed i fan sono già volenterosi di vedere nuove avventure di questo sgangherato gruppo di avventurieri. Per fortuna sappiamo con certezza che la stagione 2 di The Legend of Vox Machina è già stata confermata.

La stagione 2 di The Legend of Vox Machina è già stata confermata da Amazon Prime Studios e dal team di produzione di Critical Role tempo addietro. In effetti, la seconda stagione della serie animata di successo è stata ordinata nel novembre del 2019, quando è stato annunciato per la prima volta il progetto.

Come descritto da Variety, una campagna Kickstarter ha contribuito a finanziare i primi 10 episodi del nuovo spettacolo, tuttavia, Amazon Prime Video ha ovviamente visto il potenziale fin dall’inizio, ordinando altri 14 episodi, portando il totale a 24 episodi dividi per due stagioni.

“Critical Role ha aperto una nuova strada per i contenuti digitali originali, con nuove voci fresche e umorismo che ha catturato fan in tutto il mondo, come dimostra la loro campagna Kickstarter di grande successo. Siamo entusiasti di lavorare con l’intero team per portare The Legend of Vox Machina e la nuova serie di Critical Role ai nostri clienti Prime Video”, ha detto Jennifer Salke, capo di Amazon Studios.

L’accordo si basa sull’uso da parte di Critical Role di Twitch, di proprietà di Amazon, per trasmettere il loro show basato su un gioco di ruolo dal vivo, Dungeons & Dragons, dal 2015.

Lo scorso marzo, il team di Critical Role ha fissato l’obiettivo di raccogliere $ 750.000 su Kickstarter per uno speciale animato di 22 minuti. Ha superato quell’obiettivo in meno di un’ora e ha continuato ad ampliare la portata del progetto mentre i fan continuavano a donare. Il progetto alla fine ha raccolto 11,39 milioni di dollari da 88.887 sostenitori, che riceveranno vari premi per i loro contributo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...