The Legend of Vox Machina: ecco il primo red band trailer della serie dei Critical Role

Prime Video ha rilasciato un primo vero trailer per la serie animata The Legend of Vox Machina, che offre ai fan l’opportunità di dare un’occhiata approfondita alla nuova serie.

Il trailer di due minuti introduce gli spettatori a Vox Machina, un gruppo di avventurieri strani ma pieni di risorse, che in qualche modo diventano gli eroi di un regno. Il gruppo è composto dal barbaro Grog (Travis Willingham), dal chierico Pike Trickfoot (Ashley Johnson), dai gemelli mezzelfi Vax e Vex (Liam O’Brien e Laura Bailey), dal druido Keyleth (Marisha Ray), dall’irriverente bardo Scanlan (Sam Riegel) e l’armaiolo Percy (Taliesin Jaffe)

Potete dare un’occhiata al trailer di seguito:

Lo spettacolo segue i Vox Machina, una banda di otto improbabili eroi che, nel disperato tentativo di ripagare un conto, si ritrovano in una missione per salvare il regno di Exandria dalle oscure forze magiche. Critical Role, che ha iniziato a trasmettere in live streaming la campagna Vox Machina a marzo 2015 (e si è conclusa a novembre 2017), è stato formato da un gruppo di amici che si sono incontrati come doppiatori e hanno iniziato a giocare insieme a D&D.

The Legend of Vox Machina è una produzione di Amazon Studios, Critical Role e dello studio di animazione Titmouse per Amazon Prime Video.

La serie vede protagonisti i fondatori e membri del cast di Critical Role Laura Bailey, Taliesin Jaffe, Ashley Johnson, Liam O’Brien, Marisha Ray, Sam Riegel, Travis Willingham e il game master Matthew Mercer. Brandon Auman (Star Wars: Resistance) e Chris Prynoski (Metalocalypse) di Titmouse sono i produttori esecutivi insieme agli otto fondatori di CR.

Il progetto di animazione “The Legend of Vox Machina” è iniziato nel 2019, quando Critical Role ha lanciato una campagna Kickstarter per produrre uno speciale animato di 22 minuti. Hanno superato il loro obiettivo di finanziamento originale di $ 750.000 in meno di un’ora, raccogliendo alla fine $ 11,39 milioni e stabilendo il record per il progetto filmico o video più finanziato nella storia di Kickstarter. L’ondata di supporto da parte dei fan di CR (alias Critters) ha attirato l’attenzione dei dirigenti di Amazon Studios, che hanno raccolto la serie.

Mi piace: Mi piace Caricamento...