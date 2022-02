The Legend of Vox Machina: il cast parla delle differenze con la campagna di D&D e delle aggiunte alla storia

Tradurre una live stream in un programma TV non è un compito facile, specialmente quando in questa ci sono centinaia di ore di girato. Quindi, quando il team dietro Critical Role, la popolare live stream di Dungeons & Dragons, ha deciso di adattare la sua prima campagna alla serie animata The Legend of Vox Machina, ha dovuto capire quali elementi del loro voluminoso backlog erano assolutamente indispensabili da presentare sullo schermo.

Come ha ricordato l’attore Sam Riegel (che interpreta il carismatico gnomo bardo Scanlan Shorthalt) durante la tavola rotonda con EW e la troupe di Critical Role per lo SCAD aTVfest di quest’anno, hanno dovuto prima rivisitare la loro campagna originale di D&D.

“Sono passati anni da quando l’abbiamo fatta, quindi abbiamo dovuto rivedere/ascoltare di nuovo la campagna originale per ricordare cosa è successo, perché sono centinaia e centinaia di ore di contenuti che abbiamo realizzato insieme”, ha detto Riegel. “Sapevamo che dovevamo risuonare in quel modo, quindi abbiamo tutti scelto alcuni momenti della campagna e abbiamo pensato: ‘Questo deve esserci, questo no’. Abbiamo scritto un elenco, e quell’elenco è stato il punto di partenza per quello che sarebbe stato lo spettacolo, un elenco di momenti epici che volevamo rivisitare in qualche modo. Molte cose non sono state inserite nello spettacolo, ma va bene così, perché volevamo semplicemente mostrare quella magia che ha dato forma al nostro spettacolo in primo luogo.”

La cosa interessante è che il processo di adattamento non ha comportato la sottrazione di materiale, ma anche l’aggiunta di alcuni momenti.

Ashley Johnson (che interpreta il chierico gnomo Pike Trickfoot) è stata assente per un bel periodo nella campagna originale, e si è persa alcuni momenti iconici. Nello spettacolo animato, gli spettatori ora possono vedere cosa stava combinando Pike durante la sua separazione dal gruppo.

“Siamo stati in grado di creare una storia per Pike che accade contemporaneamente, e racconta una storia parallela in modo da far succede più cose nello stesso tempo”, afferma Travis Willingham, che interpreta il barbaro Grog Strongjaw. “L’abbiamo colta come un’opportunità per migliorare la storia, dargli forma in più, arricchirla e aggiungere cose con cui lavorare.”

