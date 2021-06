The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 annunciato per il 2022 durante il Nintendo Direct

Dopo il successo del primo capitolo, e l’attesa spasmodica dopo l’annuncio da parte dei vari fan di tutto il mondo, il sequel di The Ledend of Zelda: Breath of the Wild è stato annunciato ufficialmente durante il Nintendo Direct dell’E3.

Qui sotto potete vedere il trailer:

Breath of the Wild è stato il titolo di lancio per la Switch e ha reinventato il franchise con un modello open world che ha aperto nuovi orizzonti nel genere, ed è selvaggiamente considerato uno dei giochi più acclamati di tutti i tempi.

Questo è un particolare modo per dire che c’è molto da fare nel sequel, che Nintendo ha annunciato più di due anni fa all’E3 del 2019 con un trailer a sorpresa. Presentava il ritorno di Link e Zelda da Breath of the Wild, insieme a quello che sembrava essere il cattivo della serie.

Nintendo sta lavorando a un sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ma non è l’unico grande progetto in lavorazione circa Zelda, infatti la società sta anche lavorando a una riedizione in HD di The Legend of Zelda: Skyward Sword, originariamente pubblicato per Nintendo Wii, previsto per luglio 16. Il nuovo gioco offre una grafica migliorata e un nuovo schema di controllo per consentire ai giocatori di giocare al titolo con un controller tradizionale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...