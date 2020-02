The Lighthouse: Universal conferma l’uscita del film in home video per la seconda metà dell’anno

La Universal conferma l’arrivo di The Lighthouse in home video per la seconda metà dell’anno, il che potrebbe significare la morte delle nostre speranze di vedere questo film nelle sale italiane.

Robert Eggers nel 2015 ci ha regalato un capolavoro vero dell’horror intitolato The VVitch, e tutti noi appassionati, e non solo, non vediamo l’ora di vedere la sua seconda opera come regista e sceneggiatore, ovvero The Lighthouse, con protagonisti Robert Pattinson e Willem Dafoe.

Presentato alla Quinzaine des Réalisateurs al Festival del Cinema di Cannes 2019, il film è stato sempre ben accolto dai pochi fortunati che lo hanno visto e sembra proprio che noi italiani non avremo il privilegio di vedere questo film dove si dovrebbe per legge: al cinema.

Purtroppo da mesi e mesi tutto tace riguardo l’uscita nelle nostre sale di questo film, nonostante la conferma del completamento del doppiaggio italiano della pellicola, ed oggi arriva la conferma da parte della Universal che il film uscirà in home video nella seconda metà dell’anno, il che potrebbe significare che il film da noi arriverà direttamente in bluray e DVD, o peggio, su una piattaforma streaming, senza passare dalla sala.

Probabilmente non potrebbe aiutare a migliorare la situazione il decreto Bonisoli del 29 novembre 2018, che prevede una finestra di rilascio nelle sale per i film la cui campagna promozionale per la distribuzione home video è già in atto. Una finestra che necessita di determinate condizioni che The Lighthouse difficilmente può soddisfare in un paese come l’Italia, dove moltissimi già hanno avuto modo di vedere il film in streaming illegale, e che quindi non andrebbero in sala a rivederlo come ogni film andrebbe visto.

Speriamo che qualche casa di distribuzione di buon cuore possa distribuire questa perla già annunciata del cinema contemporaneo.

The Lighthouse non ha ancora una distribuzione italiana, nonostante sia uscito nelle sale statunitensi il 18 ottobre 2019, con Robert Eggers alla regia, su una sceneggiatura di Robert e Max Eggers, e con Youree Henley, Lourenço Sant’Anna, Rodrigo Teixeira e Jay Van Hoy come produttori.

La fotografia è a cura di Jarin Blaschke, mentre la colonna sonora è composta da Mark Korven.

Nel cast Willem Dafoe (Thomas Wake) e Robert Pattinson (Ephraim Winslow).

Il film è stato candidato agli Oscar 2020 per la miglior fotografia.

